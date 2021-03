Promueven regreso de redadas en Veracruz, alerta animalista

marzo 11, 2021

Juan David Castilla Arcos. Xalapa. La animalista de Proyecto Arpa, Lourdes Jiménez Mora, denunció que el Congreso del Estado pretende realizar reformas al Código Penal para el sacrifico de animales en Veracruz.

La defensora de los animales recordó que en marzo de 2019, la diputada local Nora Lagunes, en Coordinacion con el entonces titular de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca), Andrés de la Parra, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal, misma que atentaba contra los derechos de los animales.

“Había una modificación muy grave que se pretendía hacer al código penal, pero también había otras modificaciones que causaron que los médicos veterinarios se manifestaran en contra, se hizo todo un escándalo por las asociaciones de médicos veterinarios y lograron frenar el dictamen de la iniciativa porque estaban siendo criminalizados. La iniciativa se quedó en la comisión”.

Sin embargo, el pasado 27 de enero, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, presidida por la diputada Margarita Corro, presentó un dictamen de la misma iniciativa, para adicionar al Código Penal un párrafo que establece “matar” a los animales.

“En ese dictamen han borrado todo lo que podría haber ayudado a los animales y rescatan cosas que no tienen un cambio significativo en la ley, pero le adicionan al código penal un párrafo donde dice textual que cuando los animales entren en conflicto con los humanos o representen una amenaza podrán tomarse las medidas necesarias para contenerla y ahí mismo hablan de que puede ser reducida su población, ¿qué están diciendo?: vamos a matar animales si entran en conflicto con los humanos”.

La entrevistada consideró que dicha situación representa un retroceso en la sociedad, toda vez que se promueve la realización de redadas y la matanza de animales en situación de calle, para poder tener un control al respecto.

“Desconocemos qué está motivando a la diputada Corro a retomar la peor parte de la iniciativa de la diputada Nora. Es una de las cosas que, en su momento, presentan los panistas Nora y Andrés de la Parra porque tenían que justificar lo que había pasado en Veracruz, cuando hicieron la matanza de los gatos en el parque ecológico”.

Jiménez Mora indicó que grupos animalistas están alzando la voz y se han acercado al Congreso local para conocer la intención de realizar dicha modificación al Código Penal.

“La ley por sí sola tiene mecanismos muy importantes que si se aplicaran no tendríamos ningún problema de sobrepoblación de animales, no tendríamos problemas de natalidad excesiva en algunos lugares, no tendríamos problema de maltrato porque la ley contempla esterilizaciones, educación, aplicación de sanciones, nada de eso se hace”, enfatizó.