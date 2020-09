Pronunciación del tribunal superior viola garantías individuales

septiembre 2, 2020

Arquímedes González. A raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, se pronunciara a favor de que cuerpos policiacos, militares, marinos y Guardia Nacional, podrían facultarles revisar sin ningún tipo de orden a la ciudadanía, esto sería una violación a las garantías individuales que otorgo la carta magna, expuso Arturo Villegas Ramírez, presidente de la asociación de abogados de la región de Misantla.

“El Tribunal Federal se esta pronunciado, por darle ciertas facultades a los cuerpos policiacos, para sus investigaciones, mediante el cual ya cualquier ciudadano pueda ser detenido, revisado sin ninguna orden judicial como lo emana el articulo 14, y el 16 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, reza que; nadie puede ser molestado en sus bienes, en su persona sin un mandato judicial, el otro caso, nadie puede ser privado de su libertad, de sus bienes, de sus cosas, también sin un mandato de los tribunales debidamente establecidos para ello”.

Dijo que, al violentar estos derechos constitucionales, se viola la libertad, la seguridad del individuo, y las garantías como emana la carta magna, por lo que esta pronunciación esta en contra de las garantías individuales, “esa pronunciación es sola una pronunciación, que hace la corte, pero no es un mandato, mediante se le da libre albedrio al todos los cuerpos policiacos e incluso hasta a los militares, para que violenten las garantías individuales de los ciudadanos”.

Al no ser un mandato que emane del ejecutivo federal, dijo que se deben de tener primero una iniciativa, para que este pase al legislativo y sea aprobada convirtiéndose en una ley, que esta pudiera lacerar aun mas los derechos de los mexicanos.

“En pro si estando vigente nuestras garantías individuales, se violenta la constitución, se ha violentado con los cuerpos policiacos, incluso con la misma autoridad judicial, es lamentable pero es real, el ciudadano común y corriente desconociendo toda esta situación, que existe abuso de autoridad, violación a los derechos humanos, que ya en estos casos no sirven para nada, se le esta dando una autoridad, válgase la redundancia a una autoridad autoritaria, mediante lo cual no existe un recurso para poder defender sus derechos, si nosotros nos vamos a un amparo, ni me van a dar la suspensión, provisional ni mucho menos la definitiva, porque ya se está pronunciando la corte en esta situación”.

Dijo que los elementos policiacos, desde su formación se le dan herramientas, las cuales son las que debe seguir para que no se llegue al abuso, sin embargo esto no se aplica, “supuestamente se le dan las herramientas necesarias al policía, pero los vicios, los viejos moldes persisten, año con año, es lamentable, a veces queremos tener policías profesionales, y si los hay, no digo que no los hay, pero la verdad que se aplique tal como dice la ley, nuestra constitución es muy buena, pero no la aplicamos, no la respeta, y a veces creamos, responsables les montamos, como anteriormente traía droga le colocaban mas para tener una prueba circunstancial, que es aprueba circunstancial es la reina de todas las pruebas, ese viejo molde no se ha quitado ni se va a quitar, que encontraron una prenda de la víctima, se lo pone a el para decir, ya aprobamos la investigación, es lamentable reconocer esto, pero los que nos dedicamos a esto conocemos y sabemos, las estrategias de los cuerpos policiacos, y también de las autoridades”, acoto.