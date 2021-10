Proponen incrementar 100% el sueldo al personal de salud

octubre 30, 2021

Ciudad de México. En reconocimiento al trabajo y sacrificio que realiza todo el personal del servicio médico para atender emergencias sanitarias, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propuso incrementar su salario en un 100% en caso de pandemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país.

“Sabemos lo difícil que es su labor y lo que debemos hacer es protegerlos, así como apoyarlos en estos momentos cruciales donde con sacrificio se dedican a jornadas extenuantes, falta de equipo e incluso ponen en riesgo su vida”, mencionó.

Mediante una iniciativa para reformar el artículo 181 de la Ley General de Salud y presentada ante el pleno del Senado de la República en el marco del Día del Médico, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pretende recompensar al gremio de la salud, así como sus auxiliares, por sus extenuantes horarios y condiciones laborales, a las cuales durante la pandemia por Covid-19 se le sumaron agresiones físicas y consecuencias psicoemocionales, así como la lamentable pérdida de compañeros del sector salud.

Al fundamentar la propuesta, Geovanna Bañuelos destacó que con la aparición del coronavirus y la posterior declaración de la pandemia, el personal médico ha sido uno de los más afectados en todo el mundo.

No sólo porque tuvieron que hacer frente a la atención de una enfermedad desconocida y potencialmente mortal; sino porque sus jornadas laborales tuvieron que incrementarse, así como suspender en muchos casos sus días de descanso y sobre todo estar arriesgando constantemente su vida y la de sus familias.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos que en el sector salud de los aplausos no comen. Reconocemos legislando, la lucha inagotable que realizan, así como la integridad de este gremio, que pasan noches y días en los centros de salud, atendiendo pacientes”, subrayó la legisladora.

Geovanna Bañuelos explicó que con su iniciativa busca exaltar, visibilizar y hacerle ver al personal del sector salud que no están solos, “que no sólo festejamos y enorgullecemos de su labor en la lucha por contrarrestar la pandemia, si no que apoyamos que ese esfuerzo se vea remunerado”.

“Su papel en esta pandemia es sumamente riesgoso y complicado, sin embargo, la vocación y su enorme altruismo han sido muestra clara de su compromiso a la vida de las y los mexicanos”, apuntó.

Lamentablemente, dijo, durante su atención a la pandemia han muerto 2 mil 400 trabajadores de la salud en el cumplimiento de su deber, de acuerdo con cifras reconocidas por la Secretaría de Salud, lo que coloca a México como uno de los países con más muertes en esta área por Covid-19.

Y aunque la cifra de fallecimientos del sector salud mexicano, -actualizada al 5 de enero-, está por debajo de las 2 mil 921 en Estados Unidos, reportadas por el periódico The Guardian, sí supera por mucho a otros países como Brasil (775), Reino Unido (620), India (573), Perú (385) o Italia (279).

Además, la legisladora por Zacatecas agregó que las medidas de distanciamiento social, las jornadas inhumanas que realizan, la constante pérdida de pacientes, así como el luchar con el duelo, han generado condiciones que facilitan el desarrollo de trastornos mentales; estrés, ansiedad, depresión, así como el propio aislamiento social del personal del sector salud.

“Actualmente parece ser que ha pasado la etapa más crítica de la tercera ola de contagios, y poco a poco, la vuelta a la normalidad es una realidad, empero, el trabajo realizado por el sector salud no descansa ni disminuye, al contrario, debido a la pandemia se tuvieron que posponer cirugías y tratamientos no urgentes, por lo que el rezago se tendrá que trabajar en los siguientes meses”, expresó.

No obstante, dijo que aunque se ha reconocido constantemente a los médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo y de intendencia, esto no es suficiente para reconocer la labor titánica del sector salud.

“Pese a sus esfuerzos, su sueldo no se ha visto incrementado. Es por eso necesario pasar de las palabras a las acciones, de ahí la propuesta de la iniciativa, de reconocer materialmente las labores extraordinarias de las y los auxiliares y profesionales de la salud mediante el incremento de su sueldo en circunstancias extraordinarias en materia de Salubridad General”, explicó Geovanna Bañuelos.

Y sostuvo que el Estado no puede, ni debe ser indiferente a la emergencia que atraviesan las familias mexicanas y no debe escatimar en aquellas y aquellos mexicanos que se encuentran en la primera línea de combate, trabajando con lealtad a su profesión y poniendo en riesgo su vida.