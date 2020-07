Protagonista de Ant-Man dejaría Marvel para unirse a película de DC

julio 20, 2020

EU/Medio Tiempo. El Universo Cinematográfico Marvel podría sufrir una importante baja en su elenco y «reforzar» a DC, ya que medios estadounidenses aseguran una de las personas más importantes de Ant-Man cambiaría de bando en las cintas de superhéroes para protagonizar New Gods.

De acuerdo a los portales We Got This Covered! y Wipy TV, la actriz Evangeline Lilly, quien da vida a The Wasp y forma pareja con Paul Rudd en Ant-Man, rodará la tercera cinta del Hombre Hormiga y no volverá más con Marvel, ya que la empresa no tiene intención de renovar el contrato de la actriz por una polémica en redes sociales.

La protagonista de Ant-Man y Ant-Man & The Wasp publicó a finales de marzo que la pandemia del coronavirus no era más que «un invento» para controlar a la humanidad, lo que causó controversia en redes sociales. A partir de eso es que Marvel habría decidido no extender el contrato de Evangeline Lilly, quien ahora sería parte de las Female Furies en la película New Gods, que lleva un par de años en desarrollo y de momento está en la elección del casting.

La próxima película de DC, New Gods, se basará en los cómics homónimos que giran en torno a seres galácticos de gran poder que habitan en el planeta New Genesis dividido en dos partes, una gobernada por Highfather -donde se ubica la ciudad Supertown- y la otra es la tierra llamada Apokolips, que es liderada por Darkseid.

Las Female Furies son un grupo de mujeres seguidoras de Darkseid y sería en uno de esos roles que Evangeline Lilly se sumaría a DC para competir con Marvel.