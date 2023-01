Protagonistas de “Romeo y Julieta” de 1968 demandan a Paramount por escenas que los mostraban desnudos cuando eran menores

enero 5, 2023



Redacción Xalapa.- Olivia Hussey y Leonard Whiting eran adolescentes cuando electrificaron al público en la versión de 1968 de Romeo y Julieta, dirigida por Franco Zeffirelli. La película fue un éxito y fue nominada a cuatro premios de la Academia, pero también generó controversia por permitir que se estrenara con escenas que los mostraban desnudos cuando eran menores.

Ahora, en sus 70 años, Hussey y Whiting presentaron una demanda en el Tribunal Superior de Santa Mónica el viernes, acusando a Paramount de explotación sexual y distribución de imágenes de adolescentes desnudos.

La demanda alega que Zeffirelli, quien murió en 2019, les aseguró a ambos actores que no habría desnudos en la película y que usarían ropa interior de color carne en la escena del dormitorio. Pero en los últimos días de filmación, el director supuestamente les imploró que actuaran desnudos con maquillaje corporal, “o la película fracasaría”.

Hussey tenía 15 años en ese momento y Whiting 16. Según la denuncia, Zeffirelli les mostró dónde se colocaría la cámara y les aseguró que no se fotografiaría ni se publicaría ningún desnudo en la película. La demanda alega que estaba siendo deshonesto y que, de hecho, Whiting y Hussey fueron filmados desnudos sin su conocimiento.

“Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes”, dijo Tony Marinozzi, quien es gerente comercial de ambos actores. “Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo”.

Según la denuncia, Hussey y Whiting sufrieron angustia mental y angustia emocional en los 55 años transcurridos desde el estreno de la película, y también perdieron oportunidades laborales. A pesar de sus destacadas actuaciones, Hussey y Whiting tuvieron carreras actorales muy limitadas después de Romeo y Julieta.

“Las imágenes de desnudos de menores son ilegales y no deben exhibirse”, dijo el abogado de los actores, Solomon Gresen, en una entrevista. “Estos eran niños muy pequeños e ingenuos en los años 60 que no entendían lo que estaba a punto de golpearlos. De repente, se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron y, además, fueron violados de una manera que no sabían cómo manejar”.