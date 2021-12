Protagonistas de ‘Sexo en Nueva York’ responden a acusaciones de acoso contra Chris Noth

diciembre 21, 2021

Redacción/Oro Noticias. Las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis -protagonistas de “Sex and the City”– lamentaron las acusaciones de abuso sexual contra su compañero de reparto Chris Noth y apoyaron a las supuestas víctimas.

Dos mujeres acusaron al actor -conocido por interpretar a Mr. Big en la serie- de dos incidentes separados que ocurrieron en 2004 y 2015, el primero en Los Ángeles y el segundo en Nueva York, según un artículo publicado por el diario The Hollywood Reporter.

Noth no negó los encuentros con ambas mujeres pero afirmó que fueron “consensuados”.

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no. Esa es una línea que no crucé”, dijo.

Sin embargo, las actrices protagonistas de “Sex And the City”, ficción con la que Noth saltó a la fama, tampoco defendieron a su excompañero.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso adelante y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, aseguraron en un comunicado.

Aunque Noth negó las cusaciones, la agencia que representaba al actor rescindió su contrato.

Además, la serie en la que participaba actualmente, “The Equalizer”, no volverá a contar con su presencia en nuevos episodios.