Protección Civil en alerta ante pronostico de Frente frío en el Puerto

octubre 28, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. El ingreso del frente frío número 10 podría generar un evento de norte con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la zona costera del puerto de Veracruz.



Es por ello que desde ahora la dirección municipal de Protección Civil se encuentra en alerta para evitar afectaciones de gravedad, de acuerdo con el director del área, Alfonso García Cardona, ya comenzó el retiro de lonas en las estructuras de espectaculares, así como la revisión de postes y cableados que pudiera estar en peligro de desprenderse.



Sin embargo, también recordó que es importante que la población apoye con acciones preventivas en sus hogares.



“Algún árbol que esté resentido, algún cable que esté dañado y no haya sido observado pudiese desprenderse o caer, de igual manera en nuestras casas si no les da mantenimiento adecuado a alguna lámina o techumbre que no aseguramos se puede desprender (…) se les pide que inicien con la poda de árboles que no lo hagan sobre la hora porque eso ayuda a reducir las probabilidades de que puedan llegar a caer, en las playas habría bandera roja y los guardavidas estarán vigilando”, indicó.



Las rachas más fuertes de viento se prevén durante los días jueves y viernes.