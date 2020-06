Protesta comunidad gay para exigir políticas incluyentes

junio 28, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Integrantes de la comunidad gay protestaron frente a Palacio de Gobierno y la Catedral de Xalapa, para exigir políticas públicas incluyentes.



La activista transexual Silvia Susana Jácome García señaló que los miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) aún no tiene los mismos derechos que el resto de la población veracruzana.



En ese sentido, destacó que una mujer lesbiana o un hombre gay no pueden casarse con una persona de su mismo sexo, situación que resulta discriminatorio.



“Es porque no está legislado, nos dieron una bofetada recientemente porque se incluía el matrimonio igualitario en la reforma al código civil y después de mucho forcejeo terminando retirando esa parte, ese artículo”.



Mencionó que tampoco existe una ley de identidad de género en Veracruz que permita a las personas transexuales modificar su acta de nacimiento.



“Lo que estamos exigiendo es que haya políticas públicas a favor de los derechos de las personas LGBTI y que se legisle también para que tengamos los mismos derechos que el resto de la población”.



Jácome García consideró que la Iglesia Católica ha presionado al Congreso del Estado para que no se legisla a favor de la comunidad gay.