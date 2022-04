Protestan en CMAS para exigir agua potable en más de cinco colonias

abril 26, 2022

Juan David Castilla/Xalapa.- Vecinos de esta ciudad de Xalapa protestaron afuera de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) para exigir la ampliación de la red hidráulica y la contratación e instalación tomas de agua en más de cinco colonias.

Se trata de integrantes del Frente Veracruzano Social (Frevesol), quienes mencionaron que han planteado sus demandas desde el inicio de la administración municipal y hasta el momento han sido ignorados.

De acuerdo con Carlos Hernández Arriaga, presidente de Frevesol, hay familias que llevan más de cuatro años sin servicio de agua potable en las colonias Valle del Sumidero, Hermita, Bosques de las Lomas y otras de la Reserva Territorial de Xalapa.

“Son aproximadamente unas 40 tomas de agua, algunas son desde el año pasado, nos comentaron que teníamos que traer el pago del predial, no sé si sea desconocimiento o no tengan la capacidad, pero cómo pueden pedir el pago predial para la contratación de una toma de agua, en la ley de aguas no hay ese requisito”, expresó.

Los quejosos pidieron una audiencia con el director de CMAS Xalapa, Alejandro Mopome Riaño, para que sean atendidas sus peticiones.

“Aquí el problema más grandes es que en las áreas que nos atendieron, en el área de factibilidades, donde no solo son flojos, también son mentirosos”, añadió.

Los colonos amagaron con manifestarse nuevamente, tanto en CMAS como en Palacio Municipal, hasta que sean atendidas sus demandas.