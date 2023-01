Protestan en Xalapa para exigir aparición de Ricardo y Antonio

enero 29, 2023

Juan David Castilla.-Familiares y amigos de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia protestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir su aparición con vida, pues fueron “levantados” la noche del pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán.

Sus parientes recordaron que Arturo es un abogado y defensor de los derechos humanos, mientras que Antonio se desempeñaba como profesor, quienes fueron privados de su libertad, luego de salir de la comunidad de Coahuayana, en el estado de Michoacán, donde habían acudido para una reunión de trabajo comunitario.

De acuerdo con Arturo Lagunes Moreno, padre del abogado, hasta el momento se desconoce el paradero de su familiar y temen que su vida pueda estar en peligro, al haber desaparecido en una zona de las más violentas del país.

“No tenemos conocimiento de nada de ellos hasta este momento, no sabemos nada de su paradero y el motivo de esta manifestación es solicitar que se presenten, que los busquen, que los encuentren y que los presenten con vida. Cada minuto que pasa es crucial, no tenemos noticia de ninguna instancia”, enfatizó.

Los profesionistas tienen 41 años y han viajado a distintos puntos del país, como la Ciudad de México, para seguir preparándose y por cuestiones meramente laborales.

Lagunes Gasca radica en la ciudad de Colima, debido a que su esposa es originaria de ese sitio. Mientras que su padre es oriundo de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y vive en Xalapa.

Por tal motivo, el señor pidió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que interceda ante sus homólogos, los gobernadores de Michoacán y Colima, Alfredo Ramírez Bedolla e Indira Vizcaino Silva, respectivamente, para agilizar las búsquedas.

“En lo personal solicito (al Gobernador) que me reciba para ampliar los detalles del caso y ver de qué manera se puede sumar a apoyarnos. Yo he trabajado aquí en Veracruz durante 35 años en la educación y me acompañan compañeros, familiares, amigos, quienes hemos radicado en Orizaba, en Tuxpan, Poza Rica, San Andrés, por mi trabajo”, añadió Lagunes Moreno.

El padre de Ricardo consideró que la desaparición podría estar relacionada al trabajo que realizaba el abogado para lograr el cambio comunitario en dicha zona de Michoacán.

Sin embargo, enfatizó que las autoridades deberán realizar las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento del caso y la localización de los profesionistas.

Cabe mencionar que desde el viernes pasado ha habido protestas en distintas ciudades del país. El sábado 28 de enero, los familiares protestaron y marcharon en el municipio de Orizaba, en la región de las Altas Montañas de Veracruz, para exigir la aparición con vida de Ricardo y Antonio.