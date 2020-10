Protestan integrantes de LaVida contra la mina a cielo abierto

octubre 10, 2020

Regina Montes/Xalapa. Este sábado integrantes de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) protestaron en Plaza Lerdo para mostrar su rechazo a los proyectos mineros a cielo abierto en la entidad.

Acusaron que aunque el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se comprometió a defender el territorio y respetar la decisión del pueblo, ha sido omiso.

«Se hace como que la virgen le habla, no vemos claro, nosotros estamos exigiendo que se declare Veracruz completo libre de minería tóxica es algo que está en las atribuciones del gobierno estatal», dijo Leticia Valenzuela.

Recordó que a un año de la reunión con autoridades de la Secretaría de Energía del gobierno federal y otras estatales, en la zona donde se pretendía instalar la mina denominada Caballo Blanco ahora La Paila,en Actopan y Alto Lucero, en donde se comprometieron a que si el pueblo no quería, no se permitirían esos trabajos, no se ha visto una acción contundente.

Afirmó que en su visita, pudieron constatar la riqueza natural y la amenaza que constituye la instalación de una mina a cielo abierto por la cantidad de agua que ocupan y el uso de químicos que son veneno para la tierra así como la falta de previsión de los daños que se hace a la tierra y el territorio.