Protestas magisteriales son por desinformación: SIMEV

noviembre 4, 2022

Juan David Castilla/Xalapa. La polémica magisterial por la falta de pago del incremento salarial, del uno, dos y tres por ciento, ha ocasionado protestas por desinformación, consideró el secretario general del Sindicato Magisterial del Estado de Veracruz (SIMEV), Mario Antonio Chama Díaz.

El líder sindical mencionó que algunos profesores, sin siglas sindicales, han publicado circulares donde informan que se pagaría el incremento salarial a los docentes del sistema educativo estatal, pero sin tener conocimiento real de la fecha correspondiente.

“Solo lo hacen a veces porque quieren ganar agremiados o quieren de una u otra forma sobresalir como sindicato”, comentó Chama Díaz.

El entrevistado destacó que hay confianza en que el gobierno estatal libere los recursos económicos para cubrir los pagos mencionados.

Durante el jueves 3 de noviembre, un total de 38 dirigentes de diversos sindicatos magisteriales se reunieron con el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, quien les informó que se está analizando la forma para pagar a los profesores.

Se habla de un adeudo de 700 millones de pesos con 67 mil docentes y trabajadores administrativos del sistema educativo estatal.

“Creemos en el gobernador del estado de Veracruz Cuitlàhuac García Jiménez, del Secretario de Educación de Veracruz Zenyazen Escobar García y del Secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, que están viendo la forma de pagar en este año los 700 millones de pesos, para 67 mil trabajadores de áreas administrativas y docentes, dijo que si el pago no es este año,estamos plenamente convencidos que probablemente será para el próximo mes de enero del 2023 con el nuevo presupuesto», indicó.

Chama Díaz pidió a los agremiados de su sindicato que estén tranquilos, pues las prestaciones, el aguinaldo, su salario y los derechos que tienen están garantizados.

“Este gobierno no ha dejado de pagarle a los docentes, el aumento que tuvieron de 3.5 en sueldos y salarios anunciados el día 6 de mayo del presente año y el 1.8 en prestaciones ya fueron cubiertas en las quincenas, tenemos un gobernador que es aliado a los maestros, ha dado la cara, no está diciendo que no van a pagar”, agregó.