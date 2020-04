Pruebas rápidas de Covid-19 no están acreditadas: SS

abril 1, 2020

Redacción/Xalapa. En la ronda de preguntas y respuestas de la conferencia de Salud respecto al coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, afirmó entre otras cosas que las pruebas rápidas para detectar el Covid-19 no ha sido aprobadas.

En ese sentido reiteró que Alemania no usa estos test y que además son reconocidas en ninguna parte del mundo, ” la FDA de USA no autoriza pruebas rápidas, Canadá no usa pruebas rápidas”.

Ninguna organización de salud las aprueba e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) no reconoce dichas pruebas.

Respecto a las compras hechas en China que han sido criticadas pidió no tener prejuicios respecto a países y dijo que no hay razón alguna para pensar que China es sinónimo de mala calidad.