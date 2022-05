PT pide esclarecimiento de caso por desaparición de Viridiana

mayo 24, 2022

Juan David Castilla

Xalapa, Ver.- El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento del caso de Viridiana Moreno Vásquez, quien desapareció el pasado 18 de mayo en ciudad Cardel, municipio de La Antigua.



En conferencia de prensa, en la sede del PT, en esta ciudad de Xalapa, el líder petista lamentó que Veracruz sufra un caso similar al Monterrey, Nuevo León, con la desaparición de la joven Debanhi Escobar.



“En la ciudad de Cardel desapareció la señorita Viridiana Moreno Vásquez; el gobierno del Estado ha informado que la están buscando, al igual que sus familiares y amigos”, expresó.



A su juicio, el caso tiene que ser resuelto lo antes posible para garantizar que Viridiana aparezca con vida y pueda volver con su esposo y su hijo, de apenas diez años.



“Este caso tiene que ser resuelto por la Fiscalía a la brevedad posible si no se desea que tenga las mismas consecuencias negativas que el primer caso mencionado”, añadió.



La chica, de 31 años, desapareció en Cardel cuando se dirigía al hotel “Bienvenido” para una entrevista de trabajo como recepcionista; sin embargo, hasta el momento, se desconoce si llegó a su destino.



Viridiana vivía con su familia en Cardel, pero es originaria de Tlaltetela. Fue vista por última vez a las cuatro de la tarde del miércoles pasado, presuntamente a bordo de su motoneta, color azul.



Los familiares de la joven denunciaron que el hotel “Bienvenido” se niega a cooperar en la investigación, pues no pretende entregar el material de video vigilancia de sus cámaras, donde aseguraron que no tenían dicha infraestructura de seguridad y después argumentaron que el disco duro no servía.



Lo anterior muestra similitudes en el caso de Debanhi Escobar por la postura del hotel Castilla, en Monterrey, donde la chica estuvo desaparecida una semana y después fue hallada muerta al interior de una cisterna de dicho negocio.