PT pide poner atención a la capacitación de Caes y Supervisores

noviembre 3, 2020

Redacción/Xalapa. El Partido del Trabajo pidió a la autoridad electoral poner atención en la contratación y formación de capacitadores y supervisores electorales, pues son los responsables de la organización y calificación de los comicios federales y locales.

En la sesión de instalación del Consejo, se denunció que los órganos electorales echan las campanas al vuelo al presumir la capacitación al 100 por ciento de los supervisores y capacitadores, sin embargo, el día de la jornada electoral siempre quedan al descubierto las deficiencias en su formación.

El representante del PT, Vicente Aguilar Castillo, exhibió que en la pasada elección en Hidalgo y Coahuila detectaron que algunos funcionarios no recibían las actas de incidencia; no dejaban votar a los representantes de casilla, porque no formaban parte de esa sección; y no se recibían los cuadernillos de listas electorales.

“Algunos funcionarios no sabían qué hacer (…) la preocupación es que los funcionarios se metían en problemas por el desconocimiento de las funciones que les tocaba llevar. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que ellos Caes entiendan sus funciones y estén preparados para capacitar muy bien a los futuros funcionarios de casilla”.

En respuesta a la preocupación del representante partidista, el consejero Josué Martínez, reconoció que les preocupa la formación de los Caes, además de superar las condiciones sanitarias que provocó la pandemia, es necesario que los capacitadores y supervisores puedan tener vivencias más sólidas, al participar en simulacros que les permitan resolver algunos imprevistos que podrían surgir el día de la jornada electoral.