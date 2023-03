PT y Verde podrían ir solos en el 2024: dirigentes

marzo 13, 2023

Isabel Ortega/Xalapa. Los partidos Verde y del Trabajo apoyan los ideales de la Cuarta Transformación a nivel nacional, sin embargo, la alianza a nivel estatal aún no se define y ambos institutos podrían condicionar ir en coalición en 2024.

Los representantes del Verde, Eleaney Sesma y del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, no descartaron ir solos para el 2024, cuando se habrá de renovar la gubernatura en Veracruz lo mismo que las diputaciones locales.

A nivel federal se va a dar la elección de presidentes, diputados federales y senado, y esa alianza, confirmaron los dos representantes partidistas, está firme.

La primera en hablar del tema de la alianza para el 2024, fue la dirigente del Verde, Eleaney Sesma quien aseguró que en la más reciente plenaria del partido se concluyó que hasta la fecha se sigue apoyando la 4T y posibles alianzas.

“Pero, si no se logra hacer una alianza nosotros seguimos trabajando en una estructura y mis comités, con la idea de tener cuadros importantes, masculinos y femeninos que puedan dar la batalla en el próximo proceso electoral”.

Dijo que van a esperar los momentos legales para definir si van o no en alianza, y destacó que existen rencillas o malestar, luego de que alcaldes ya electos renunciaron al Verde y se sumaron a Morena, previo a rendir protesta en diciembre del 2022.

“No pasa nada, algunos se toman la foto con el dirigente Zepeta y hasta al momento yo no he recibido la renuncia de ningún militante distinguido. He visto fotos, como también se toman fotos conmigo y con el PT, porque fueron candidatos del mismo partido (…) en la política no hay pleitos”.

La dirigente evitó dar a conocer nombres de potenciales candidatos, en este momento, comentó que están pensando en un proyecto político.

Sobre el mismo tema, el representante del Comité Nacional y diputado local, Ramón Díaz Ávila comentó que recientemente se acordó seguir apoyando la Cuarta Transformación, con miras a la elección del 2024, sin embargo, dijo, la alianza será parcial.

Adelantó que en las diputaciones federales habrá distritos electorales en los que irán solos, lo mismo va a ocurrir en el caso de las gubernaturas.

“Cada Estado tiene su propia responsabilidad, el Comité Nacional nos da la libertad de escoger las alianzas que queremos realizar. En la elección 2021, en Veracruz fuimos solos en 8 distritos, la decisión depende de la comisión de elecciones. Lo que sí depende de nosotros, en nuestra responsabilidad, es definir cuántos distritos locales iríamos en alianza o no, lo mismo que la gubernatura”.

Comentó que para consolidar o no la coalición, se va a presentar una propuesta para poder competir con un solo logo, “unificación de logo”, para que no haya transferencia de votos, ni voto nulo.

Eso permite no confundir a la ciudadanía, no hay competencia entre aliados, ni disputa de votos y cada uno tendría un porcentaje de votos, “para que haya un respaldo y que se vea si vale la pena ir en una alianza o no (…) no es una condición, pero se verá la voluntad política de respaldo”.