Pública IPN su convocatoria para nuevo ingreso

febrero 1, 2021

Carlos Guzmán/CDMX.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció las Convocatorias del Proceso de Admisión 2021-2022 para los Niveles Medio Superior y Superior de las Modalidades No Escolarizada y Mixta, en las que los aspirantes podrán consultar los requisitos para ingresar a la institución, procedimiento durante el cual se aplicarán protocolos sanitarios por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha reiterado que el magisterio se ha revalorizado y para la Nueva Escuela Mexicana es un actor fundamental en la transformación nacional, toda vez que gracias a su esfuerzo se ha dado un salto histórico en el uso de las herramientas digitales durante la pandemia por COVID-19.

El Director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval, presidió la Segunda Sesión Ordinaria del XXXIX Consejo General Consultivo, donde se presentaron ambas convocatorias, que están a disposición de los aspirantes en la página de internet ( www.ipn.mx ).

En este marco, invitó a la comunidad politécnica a seguir trabajando a distancia para cumplir con las tareas fundamentales de la institución.

“Hago un llamado a la comunidad politécnica a trabajar de manera colaborativa y a adoptar las recomendaciones de las autoridades de salud; del cumplimiento de estas medidas depende nuestro retorno a las aulas, laboratorios y oficinas”.

El Secretario de Servicios Educativos del IPN, Adolfo Escamilla Esquivel, informó que los aspirantes de ambos niveles educativos podrán obtener las Solicitudes de Registro, del 29 de enero al 29 de marzo del presente, en la página de internet institucional. La Expedición de Fichas de Examen se efectuará el 7 de mayo y el Examen de Admisión se aplicará el 23 de mayo; la Publicación de Resultados será el 13 de junio.

La Obtención de Solicitudes de Inscripción será el 18 de julio, en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, ubicado en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” (Zacatenco). Los aspirantes seleccionados realizarán un Curso Propedéutico en Línea: Para el nivel medio superior se llevará a cabo del 16 de junio al 09 de julio y para el nivel superior, del 21 de junio al 9 de julio. El Inicio del Ciclo Escolar será el 24 de agosto.

Cabe señalar que la Modalidad No Escolarizada se desarrolla fuera de las aulas, talleres y laboratorios y no necesariamente comprende horarios determinados, mientras que la Modalidad Mixta es la combinación de las modalidades educativas presencial y en línea, de acuerdo con el diseño del programa académico en particular.