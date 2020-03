Publicarán autobiografía del cineasta Woody Allen

hace 5 horas

EU/Notimex. El próximo 7 de abril llegará a diversas librerías del mundo la autobiografía de Woody Allen (Nueva York, 1935), Apropos of Nothing, en la cual, además de adentrarse en su trabajo, también escribe sobre sus relaciones con la familia, los amigos y los amores de su vida.

“El libro es una descripción de su vida, tanto personal como profesional, y describe su trabajo en películas, teatro, televisión, clubes nocturnos e impresos”, adelantó Grand Central Publishing, sello bajo el cual saldrá publicado en inglés.

Los países en donde estará disponible en esa fecha son Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia y Alemania, mientras que en esa misma primavera será lanzado por otros países alrededor del mundo, informó la editorial en un comunicado.

Precisó que en el caso de México y España y México, la autobiografía del también comediante, actor y músico será publicada en el mes de mayo del presente año, bajo el título A propósito de nada, por el sello Alianza Editorial, el cual forma parte del Grupo Hachette Livre.

Allan Stewart Königsberg, su nombre real, es considerado uno de los cineastas más importantes de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI; ha ganado el Premio Óscar en cuatro ocasiones: a Mejor director y Mejor guion original, por Annie Hall; y en esta última categoría también lo obtuvo por Hannah and Her Sisters y Midnight in Paris.

A principios de año, el cineasta estrenó su película número 50 “Un día lluvioso en Nueva York”, luego de año y medio de haberla terminado ya que por cuestiones propias del temor a la incorrección política no fue distribuida en Estados Unidos, como originalmente lo tenía planeado el director, quien se vio involucrado en una acusación por abuso sexual.