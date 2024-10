Pueblo de Italia demanda a Disney Plus por difamación

octubre 25, 2024

Redacción/Xalapa. Disney Plus filmó una serie que tiene lugar en un pueblo del sur de Italia llamado Aventra. El resultado de la producción de esta seria tenía como fecha de estreno el día 27 de octubre del presente año, pero una polémica detuvo su estreno y envolvió a la empresa estadounidense en una polémica con los ciudadanos de Aventra.

Las autoridades locales se hicieron eco de la trama de la serie, pues en «Aventra: Aquí no es Hollywood» se abordaba la historia de un grupo criminal, pero el verdadero problema que notaron los representantes del pueblo de Aventra, es que se les retrata como una zona de «personas ignorantes», además de dar una idea equivocada del pueblo.

“Es indispensable averiguar si la asociación del nombre de la ciudad a la adaptación cinematográfica tiene alcance difamatorio, representándola como una comunidad ignorante, retrógrada”, comentó el alcalde de Aventrana, Antonio Lazzi.

Aunque no se ha resuelto la polémica, el estreno de la serie se ha pospuesto por ahora tras la demanda que recibió Disney Plus, y se discute la posibilidad de cambiar el nombre para no generar inconvenientes.