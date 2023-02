Puente Morelos de Veracruz no representa un riesgo para los automovilistas 

febrero 2, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.- Luego de que se rehabilitará el puente Morelos de la ciudad de Veracruz durante la administración municipal pasada, la estructura se encuentra sin riesgo aseguró el Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Sergio Aguilar Rivera.

Dijo que el colegio de ingenieros realizó el estudio para determinar daños estructurales, descartando cualquier tipo de peligro para quien circula por él. Sin embargó, aclaró que si va a requerir mantenimiento permanente pues se trata de un puente antiguo.

Recordó que el puente desde su construcción no estuvo diseñado para camiones de carga o un exceso de circulación vehicular, por lo que la restricción al paso de camiones urbanos y pesados permanecerá.

“La estructura se encuentra bien, lógicamente hay que hacerle un mantenimiento nuevamente porque finalmente estamos cerca del mar y el deterioro y el salitre es muy agresivo en estos casos, no, no hay riesgos, hasta le momento no (…) sin finalmente el puente en su momento cuando se construyó no estaba diseñado ni para tanto movimiento, ni para tanta carga, finalmente hay que limitar un poco para evitar que se vaya a seguir dañando” comentó

Por otra parte, comentó que urge realizar una nueva escollera en el bulevar Manuel Ávila Camacho a la altura de la calle Reyes Heroles en Boca del Río, pues se continúa socavando la base de la carpeta asfáltica y el muro de protección.

Dijo que debido al constante golpeteo del mar implica un riesgo, ya que podría colapsar parte del bulevar, dijo que hasta el momento los trabajos de mantenimiento han sido menores.