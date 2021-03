Puente repunta 60% ventas de Palaperos de Villa del Mar

marzo 15, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. El puente de este fin de semana dejó un buen sabor de boca a los retadores de servicios turísticos y Palaperos de la zona de Villa del Mar en el Puerto de Veracruz y provocó una mayor expectativa positiva para las vacaciones de Semana Santa.

A decir de Víctor Morales Azamar “Buchaca”, conocido palapero de la zona, durante este fin de semana incrementaron hasta en un 60% las ventas, lo que permitió a los prestadores de servicios tomar aire para los próximos fines de semana.

“Tuvimos un suspiro bastante grande, no esperábamos tanta gente como ayer y antier y hoy un poco más y nos subió en un 60% nuestra venta (…) pensábamos que iba a haber un 40 %, pero no, vino mucha gente, pensábamos que ya casi estábamos en Semana Santa (..) esperemos que en Semana Santa no suba un 80%”, dijo.

Señalo que la vacunación y la promoción turistas han ayudado a que la población tenga más confianza en acudir a las playas.

“Para empezar que mucha gente se ha vacunado y piensan que ya salimos, dos la promoción que le están dando al puerto de Veracruz, la gente está mirando que los estamos atendiendo como debe de ser”, dijo.

Resaltó que las medidas sanitarias no se han relajado y el personal se encarga de tomar temperatura, ofrecer gel antibacterial y desinfectar las meses cuando van a ser utilizadas, además de respetar la sana distancia.