Puentes vehiculares son necesarios porque requerimos vialidades expeditas; Movilidad

agosto 18, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver.- El jefe del departamento de Movilidad Ciudadana, Alfonso López Pineda, consideró que los puentes vehiculares o pasos elevados son necesarios en la ciudad pues hay una necesidad de que las principales vialidades de Xalapa sean «expeditas».

Así, reconoció que, si bien la mayoría de la población no se mueve en vehículos particulares, hay una realidad de que los congestionamientos viales los estamos viviendo todos y estamos «urgidos de ir y llegar rápido».

“Y todos queremos llegar ya sea en transporte público, en vehículos particulares, caminando, en bicicleta, si no tenemos accesibilidad seguimos haciéndonos complicaciones innecesarias. Tenemos que hacer que las vialidades principales de la ciudad sean expeditas, que haya forma de ir y venir, eso no quiere decir que no se tenga que invertir en infraestructura para peatones, para ciclistas, la elección de qué primero y qué después es una decisión que nos rebasa a nosotros”, comentó.

Sin embargo, expuso que el esfuerzo que se está haciendo por mejorar la infraestructura de la vialidad más importante que tiene la ciudad como Lázaro Cárdenas, que sigue siendo un enlace carretero, es y seguirá siendo la carretera federal que conecta México con Veracruz y Xalapa, considerando que el libramiento sigue siendo de cuota.

“Si de todas maneras tiene que ser un paso carretero, la obligación de quien esté al frente, de la autoridad, tiene que tomar decisiones importantes para que sea un paso carretero y se brinde la seguridad para todos”, abundó.