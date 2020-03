Qué deben aprobar los clubes del Ascenso para lograr certificación

marzo 23, 2020

México/Récord. La certificación de los clubes ha sido una constante lucha y jaloneo entre los ejecutivos de la Liga MX y propietarios desde el pasado 12 del presente mes. Todos los integrantes de los clubes fueron informados que ninguno de ellos pasó dicha calificación por parte de la empresa EY.

Dada la situación de salud por la que atraviesa el país, se pospuso el informar a los equipos cuáles son los puntos que no aprobaron, pero desde hace unas semanas se dio a conocer que los clubes tendrían que aprobar 39 puntos de carácter administrativo y financiero.

RÉCORD tuvo acceso al documento entregado a los equipos, titulado: “Requerimiento de información para la revisión del cumplimiento del Plan Correctivo 2020”, el cual consta de seis cuartillas en donde se especifican los 39 puntos a evaluar, y la información requerida, como lo apostilla el documento, se tuvo que entregar el pasado 3 de febrero.

En el documento destacan los siguientes puntos:

11. Porporcionar solicitud de la afiliación de la FMF por parte del apoderado legal y dueño del club. Dicha solicitud debe estar alineada con base en las condiciones estalecidas en los reglamentos de la FMF.

14.2 Confirmación sobre la persona moral o física propietaria del equipo si esta bajo algún tipo de auditoria de carácter fiscal o si han sido sujetos de dicha auditoria por las autoridades.

15. Estados financieros y sus notas dictaminados por contador publico independiente por los años 2018 y 2019.

17. Descripción del régimen laboral bajo el cual opera la entidad propietaria del equipo y la base de tributación para el Impuesto sobre la Renta en lo relativo a pago de personal y a personas físicas involucradas en la operación del equipo incluidos jugadores y cuerpo técnico.

18. Proporcionar de la entidad propietaria del club: Carta suscrita por el apoderado legal donde confirme el listado de empleados activos (nombre, posición, sueldo, fecha de contratación) al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 (incluidos cuerpo técnico y jugadores).

22. Proporcionar por parte del club, cedula de trabajadores y resúmenes de liquidaciones mensuales y bimestrales ante el IMSS, de los últimos dos años y (2018).

24. Proporcionar recibos de nomina timbrados de los últimos 2 años de todos los jugadores del primer equipo y del cuerpo técnico.

Foto: Web

32.1. Presupuesto de fondos para contratación de jugadores por los siguientes cinco torneos o los presupuestos disponibles.

39. Integración de los flujos de efectivo recibidos en el año, entre otras las siguientes fuentes:

a. Patrocinios

b. Derechos de Transmisión

c. Esquilmos

d. Venta de boletos

e. Aportaciones de Capital

f. Préstamos

g. Venta de mercancía

h. Aportaciones extraordinarias

i. Otras

39. Proporcionar archivos digitales que contengan los contratos individuales de los jugadores del primer equipo y el cuerpo técnico, firmados en los últimos dos años.

Señala también el documento que en los casos de aportaciones extraordinarias y otras deberán describir la fuente y los datos de identificación de las persona física o moral otorgantes de los flujos. De acuerdo a una fuente consultada que está muy cerca de esta información, señaló que toda la información que les requirieron fue de carácter administrativa-contable y que cualquier empresa en nuestro país debe tener, y que asegura una sana administración y solvencia económica para garantizar a la Federación, Liga, jugadores, aficionados y patrocinadores buenas prácticas y su estabilidad como unidad de negocio.

Esta misma fuente señaló que el modelo de negocio de los 12 clubes no es sustentable, porque muchos de ellos no generan ingresos propios del equipo, pagan nóminas sin reportar al SAT, INFONAVIT e IMSS; otros no proporcionaron procedencia de los recursos, además de que reciben recursos públicos. Otros no mostraron contratos de jugadores y entrenadores, además de que no tienen al día sus actas de asamblea de la sociedad en sus caso.

Otra de las deficiencias que se encontraron, fue que los recursos que se transfieren de sus empresas a los equipos se hacen de manera desordenada y eso genera problemas con Hacienda, no tiene patrocinadores debidamente firmados y con ingreso de dinero real.

Esta misma fuente señaló que la lista de “malas prácticas” incurren todos los equipos del Ascenso MX, e incluso, algunos de la Primera División.

Cada uno de los equipos será informado cual de los 39 puntos que se revelan en RÉCORD no aprobaron, aunque por el tema de salud en México la semana anterior tenía que informárseles, pero dada la circunstancia no se les dio a conocer.

Está claro que ningún equipo podrá aspirar a jugar en la Liga MX por un simple motivo, no cumplieron los puntos a calificar por la empresa británica evaluadora.