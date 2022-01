Que en bienio panista dejaron operar a cárteles, puro chisme: Federico Salomón

enero 21, 2022

Isabel Ortega/El Demócrata. Para la nueva dirigencia de Acción los señalamientos del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que en el bienio de Miguel Ángel Yunes se permitió la entrada y asentamiento de carteles de la droga, es solo un “chisme”.

El líder estatal Federico Salomón Molina consideró que es falso lo dicho por el ejecutivo y solo busca “mancillar” el nombre del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien gobernó Veracruz del 2016 al 2018.



El lunes 17 de enero el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que esta dispuesto a que la fiscalía General de la República o la Administración de Control de Drogas (DEA) investiguen si su gobierno tiene nexos con el crimen organizado, tal como lo acusó el activista Bryan LeBaron.

El mandatario aseguró que esa investigación le permitirá aportar pruebas de que en el periodo de Fidel Herrera (2004-2010) se dejó operar a los Zetas, durante el Duartismo (2010-2016) se dio la incursión de Grupo Sombra, brazo armado del Cártel del Golfo.



Y en el bienio del panista, Miguel Ángel YunesLinaresse dejó operar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese sentido, el líder estatal del PAN calificó como “falso” lo dicho por el gobernador, “no hay nada que se le impute, sólo es mancillar el nombre, no hay nada claro, simplemente, es decir, esto y esto, y nosotros no les daremos motivos para generar nada, es puro chisme, no hay nada concreto”.

Insistió que Cuitláhuac García tiene muchas cosas más importantes, que andar generando infamias y calumnias.

Federico Salomón Molina rendirá protesta este viernes 21 de enero como nuevo dirigente del PAN para el periodo 2021-2024.