¿Qué implica para Cuitláhuac acatar la recomendación de la CNDH?

enero 14, 2022

Isabel Ortega. Xalapa. A raíz de que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y la Fiscalía General del Estado aceptaron la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el abuso de autoridad de policías y fiscales al detener a seis jóvenes en la plaza Tejar, en la capital del Estado, deberán implementar algunas acciones.

Según el documento que se publicó a finales del mes de diciembre del 2021, tendrá que capacitar a policías y fiscales, investigarlos en el ámbito administrativo y penal, y reparar el daño a los seis jóvenes que fueron encarcelados por cuatro meses en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, por el delito de ultrajes a la autoridad.

Este 12 de enero, García Jiménez aseguró que acatará en su totalidad las recomendaciones que emitió la CNDH, que obligaría a su gobierno a remitir al Congreso local una iniciativa para derogar el artículo 331 del código penal del estado.

El 11 de marzo del 2021 el Congreso local reformó el código amplió la sanción de cinco a siete años prisión a quien ataque a cualquier policía y se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima, entre otras agravantes.

Ese cambio a la ley, llevó a que más de dos mil personas fueran encarceladas por incurrir en el “delito de ultrajes a la autoridad”, por lo que Veracruz fue un foco de atención. Desde el Senado se creó una comisión especial para investigar la violación de los derechos humanos, provocados por la reforma a dicho delito.

En diciembre la CNDH emitió la recomendación 146/2021 que los llevará a implementar las siguientes acciones:

1.- En coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz y el Gobierno del Estado, se proceda a la reparación del daño de las seis víctimas, a través de una compensación justa y suficiente, debiendo para ello inscribir a las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas.

2.- En coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz y el Gobierno del Estado, se brindará atención médica y psicológica gratuita a los seis jóvenes, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado, atendiendo a sus edades y necesidades específicas, y proveerles de los medicamentos convenientes a su situación.

3.- El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez deberá colaborar con la autoridad investigadora, por la queja que presentó la CNDH ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, en contra de siete policías y demás personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad Pública involucrados en la detención de los jóvenes.

4.- El Ejecutivo deberá colaborar ampliamente con la autoridad investigadora, en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que presentó la CNDH ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en contra de los siete policías y demás personas servidoras públicas de la SSPV involucradas en la detención de los jóvenes, luego de que se acreditó que violaron sus derechos humanos.

5.- Tanto la SSP como la Fiscalía, en un plazo no mayor a tres meses, deberán diseñar e impartir un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, dirigido a los policías y demás elementos de la SSPV involucrados en la violación de derechos humanos.



6.- Y mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado de Veracruz, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos.

Aunque no existe una temporalidad para acatar esa resolución, el próximo 31 de enero concluye el primer periodo ordinario de sesiones de la 66 Legislatura.

7.- Tanto el Gobierno como la Fiscalía tendrán que designar a un servidor público de alto nivel de decisión que fungirá como enlace con la CNDH, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación.

Por su parte la Fiscalía General deberá:

8.- Colaborar ampliamente con la autoridad investigadora, en la presentación y seguimiento de la queja la CNDH presentó ante la Contraloría General de la FGEV, en contra de dos fiscales y demás personas servidoras públicas de la FGEV involucradas, por los hechos y observaciones de la presente Recomendación.

9.- También deberá colaborar ampliamente con la autoridad investigadora, en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDH presentó ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en contra de fiscales y demás personas servidoras públicas involucradas en el caso.

A los jóvenes se les presentó ante la Fiscalía por el supuesto ataque con armas blanca a policías del Estado, sin embargo, ellos argumentaron que no era cierto y había videos que confirmaban que no opusieron resistencia al arresto, pero los Fiscales no aceptaron las pruebas y los procesaron por ultrajes a la autoridad.