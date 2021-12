¿Qué próximas series estarán llegando para el 2022?

diciembre 19, 2021

Ciudad De México. Estamos a días de decirle adiós al 2021, para darle la bienvenida a un nuevo año que sin duda estará trayendo nuevas series, que tal vez, dejen a más de uno con el ojo cuadrado. Sin dar mayores explicaciones, Marvel Studios junto a Disney+, lideran la lista de próximas series que se estrenarán en 2022, y es que ya se sabe que además de la serie de “Ms. Marvel”, también estarán llegando las entregas de “She-Hulk” y “Secret Invasión”

Disney+

Pero una de las series más esperada, es la de “Moon Knight”, la cual estará protagonizada por Oscar Isaac, y que podría tener una historia un poco más tétrica y oscura, a las series que se estrenaron este 2021. “Moon Knight” estará desarrollada por Jeremy Slater, mientras que Justin Benson y Aaron Moorhead estarán dirigiendo unos cuantos episodios.

Por otra parte, fuera de Marvel, en el mundo de Star Wars, una de las series más esperadas es la de Obi-Wan Kenobi, donde Ewan McGregor volverá a interpretar a Obi-Wan y Hayden Christensen nuevamente dará vida al enigmático Darth Vader. La fecha de estreno de la serie aun no se ha confirmado, sin embargo estaría llegando en cualquier momento del 2022.

HBO Max

Para HBO Max, se tienen dos estrenos más esperados, el primero es el spin-off de “Game of Thrones”, titulado “House of the Dragon” y la trama de este último, sucede 200 años antes de los eventos que vimos en la serie original. El segundo estreno, es de la serie “The Last of Us” y el cual se basará en el popular videojuego del mismo nombre de survival/terror.

Paramount+

En Paramount+ se espera la llegada de “Halo The Series”, si no se te hace familiar el nombre de esta entrega, es que no has jugado para nada “Halo”. En la serie, ‘Master Chief’ estará interpretado por Pablo Schreiber, mientras que Jen Taylor nuevamente dará voz a la compañera del protagonista, conocida como IA Cortana.