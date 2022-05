”¡Qué se vayan al carajo!”, dice AMLO a críticos de médicos cubanos

mayo 21, 2022

Redacción/AlMomentoMx. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de que 500 médicos especialistas de Cuba lleguen a México y cuestionó a los que han criticado la decisión, a quienes los mandó “al carajo”, pues “lo primero es la salud del pueblo“.

Al supervisar los avances del Plan de Justicia al Pueblo Mayo, en Sonora, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que primero serán contratados “todos los médicos de México” que no tengan base, pero adelantó que no alcanzarán, por lo que más adelante se contratará a los médicos de la isla.

“Ahora hay una polémica porque vamos a contratar, vamos a traer, después de contratar a todos los médicos de México, sabemos que no nos va a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos. No tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo (…). Una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos hará falta sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados, pero saben, ¡Qué se vayan al carajo! porque lo primero es la salud del pueblo”, afirmó.

López Obrador indicó que pueden ser de México, de Cuba, de Francia o de Estados Unidos, “pero los médicos son para curar a la gente”. Además, recordó que su compromiso con las comunidades, con los pueblos indígenas, como el mayo, es el que no falten los médicos, los especialistas “y tengamos un buen sistema de salud”.

Sostuvo que no le importa lo que piensen sus adversarios. “Vamos a continuar con la misma política, aunque no les guste a los fifís, a los conservadores. Si le gusta al pueblo, con eso quedo ya satisfecho y sobre todo muy bien con mi consciencia y con mis convicciones”, apuntó.

El presidente volvió a responsabilizar a las administraciones pasadas por la falta de médicos especialistas en México y por privatizar la educación, al afirmar que las escuelas de medicina rechazaban a los estudiantes “con la mentira de que no pasaban el examen de admisión”.

“El resultado es que ahora no tenemos los médicos que se necesitan y mucho menos los especialistas, porque un pediatra pues quiere estar en la ciudad porque quiere que sus hijos vayan a buenas escuelas, tiene ese derecho, y no quiere venir a trabajar a Etchojoa; un cardiólogo no va a querer venir a trabajar a Etchojoa”, aseguró.