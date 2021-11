Que si y que no en la 4T

noviembre 16, 2021

Hermosos míos, luego de ver el flamígero dedo sentenciador, que desterró del paraíso cuatroteísta a César Yáñez, uno de los más fieles acompañantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante toda su odisea rumbo a la presidencia y de Santiago Nieto, funcionario no tan cercano como el anterior, pero si uno de los hombres fuertes de la administración cuatroteísta, queda claro que lo mejor para los funcionarios 4T, será elegir será apostar por un modo de vida anacoreta.

Pienso que para todos los funcionarios de alto nivel, no queda menos que pensarlo dos veces antes de casarse, tal vez para las parejas militantes del MORENA enamorados, que decidan unir sus vidas, lo mejor será el amasiato en tanto no llega el 2024, ahora que si ya el amasiato no da para más y hay que darle celeridad al trámite, lo mejor será algo muy discreto, ir al juzgado solitos y firmarle al juez.

Pero si la novia y la familia se ponen muy rejegas, ni por equivocación vayan a leer a Gaby Vargas o a Guadalupe Loaeza, como guía para la celebración, ambas escritoras neoliberales fifís; lo mejor será elegir una capilla sencilla, nada de catedrales ¡Por favor! De preferencia en un pueblo con alta marginación, así hay derrama económica; los trajes de los novios deberán ser fieles a la austeridad republicana, para ella un huipil con bordados sencillos de algodón, nada de seda, ni mucho menos rejillados o bordados de lujo, para el calzado, lo mejor será decantarse por el huarache de suela de llanta, el hombre deberá usar guayabera de algodón, el lino es un lujo; con las grecas esas que a ellos les gustan, hay una muy buenas en el Coppel de Salinas Pliego, que aunque no es del todo bien visto en Palacio Nacional, por lo menos no es Alberto Baillères.

Para el ágape, lo mejor será un ranchito sencillo con mesas y sillas de plástico, adornadas con flores de la región; para el ambigú lo mejor será de un estilo regional mexicano y lo más austero posible: barbacoa de hoyo, arroz a la mexicana y ensalada de nopal, las bebidas aguas frescas de tamarindo, limón con chía y papaya o piña, si la fiesta es en Veracruz; para brindar tequila, zotol, tepache y pulque, nada de whisky, brandy, ron o mezcal, que como está de moda, ya se volvió fifí, de champaña ni hablar, se corre el riesgo de que caigan rayos de fuego y del cielo cuatroteísta y la fiesta termine en tragedia.

La mesa de regalos, en el mercado municipal, sí acaso la boda es en Xalapa, Casa Ahued, sería bien visto, nada de Liverpool y mucho menos Palacio de Hierro; la Luna de Miel, queda cancelada porque están transformando al país y no hay tiempo, para banalidades.

Sería bueno aplicar todo esto a bautizos, quince años, cumpleaños y funerales, no vaya siendo la de malas, que se les vaya el santo al cielo e incurran en excesos, al calor de la emoción del homenaje.

Lo mejor será en cualquier caso, permanecer solteros.

Cosas de la vida y menudencias

En Tlacotalpan todo listo para recibir al gobernador García Jiménez y su grey para el mensaje con motivo de su tercer informe que será en el teatro Nezahualcóyotl de Tierra Santa, ciudad por cierto patrimonio de la humanidad.

Así las cosas mis hermosos, nos leemos mañana.

