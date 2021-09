¡Que siempre no! Suspenden grito presencial en Veracruz

septiembre 13, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, informó que hubo un cambio de planes en la celebración del grito de independencia y no se llevará a cabo de manera presencial, sino que será virtual.

Pese a que en varias ocasiones el edil había sostenido que no había motivo para no llevar a cabo esta importante celebración de manera tradicional, fue este lunes que anunció la cancelación del grito, pero explicó que no se cerrarán los accesos al centro histórico, por el contrario se llevarán a cabo actividades folclóricas para el deleite de los turistas y de quienes quieran pasear la noche del 15 por el zócalo de la ciudad.

“Se va a llevar a cabo de manera virtual (…) sin embargo tampoco se va a cerrar el acceso al centro de la ciudad, sobre todo para quien acuda a los Portales o acuda a alguna otra cuestión (…) vamos a tener como siempre lo que es danzón, todas las actividades normales del zócalo, no vamos a tener algo adicional”, dijo.

Por otro lado, dijo desconocer si habrá desfile del 16 de septiembre, pues su organización corre a cargo de a Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el ayuntamiento no ha sido convocado.