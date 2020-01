Queen podría participar en concierto en pro de Australia

Australia/El Financiero. La situación en Australia es tan grave, que miles de animales y 24 personas han perdido la vida, a causa de los incendios forestales.

Este desafortunado hecho ha generado que el mundo esté pendiente del país y que celebridades se pongan manos a la obra para ayudar con su “granito” de arena para combatirlos.

A través de donaciones de artistas como: Russell Crowe, Metallica, Chris Hemsworth y Pink pretenden reforzar la lucha contra el voraz fuego que amenaza con acabar con más especies en el país.

Ahora se sabe que la agrupación británica Queen podría sumarse a la batalla a través de un concierto llamado “Fire Fight Australia”, muy similar al “Live Aid” para recaudar fondos y ayudar a las víctimas.

Al parecer los promotores de conciertos TEG Live y TEG Dainty se acercaron al icónico guitarrista Brian May para que la banda participe en el evento que se llevará a cabo el 16 de febrero.

Por ahora sólo se espera que Queen confirme su participación.

