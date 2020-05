Queen y Adam Lambert lanzan nueva versión de We are the champions

mayo 1, 2020

México/Notimex. La agrupación británica Queen, lanzó una nueva versión de su clásica We are the champions, con el cantante Adam Lambert en la voz, misma que rinde homenaje a los médicos que trabajan en primera línea en contra del COVID-19.

You are the champions, título de la nueva versión, fue lanzada durante los primeros minutos del viernes 1 de mayo, y las ganancias se destinarán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, toda vez que el guitarrista Brian May, sufrió la pérdida de un ser querido, debido a la enfermedad.

“Pensé, esta es una excelente manera de usar el legado que tenemos para hacer algo bueno en el mundo», dijo May a The Hollywood Reporter tras el lanzamiento. «Sabes, ya no necesitamos ganar dinero. No necesitamos ser más famosos. Necesitamos usar lo que tenemos de la mejor manera posible

A principios de la semana, un amigo de May falleció debido a la enfermedad COVID-19: “Eso es lo más cerca que me ha llegado físicamente», dijo, y agregó que, para él, ahora tienen un significado real las noticias de todos los fallecidos durante la pandemia. «Cada uno de ellos es una tragedia familiar. Cada una de las personas pierde a un ser querido. Creo que, psicológicamente, la raza humana va a quedar muy dañada”, agregó.

Para el baterista Roger Taylor, el tema también tiene un significado personal ya que su hija, Rory Eleanor Taylor, trabaja como médico en un hospital de Londres, es por eso que el videoclip oficial muestra a los trabajadores de la salud, a quienes dedican el tema.

Por su parte, el cantante Adam Lambert, quien se unió a la distancia desde su casa en Los Angeles, aseguró: “Hay una sensación de unidad en todo el mundo, a pesar de que es, ya sabes, en un momento negativo y aterrador. Creo que todos nos estamos entendiendo un poco más en este momento. Y se está nivelando todo un poco”.

Queen tuvo que cancelar una gira de 27 fechas por todo Europa, debido a la pandemia, y aunque no hay certeza de cuándo puedan retomarse las presentaciones en vivo, los músicos se muestran optimistas de, en el futuro, volver a pisar los escenarios.