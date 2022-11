Quentin Tarantino dirigirá una serie televisiva

noviembre 19, 2022



LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- El cineasta detrás de Kill Bill pasará de nuevo a la pantalla chica pues aparentemente Quentin Tarantino se encontrará involucrado en la realización de una serie de televisión de la cual todavía no se tienen muchos detalles. La producción contará con ocho capítulos cuyo rodaje empezará en 2023, señala un artículo de la revista Rolling Stone.

En el marco del evento presentado por Elvis Mitchell que promociona su nuevo libro, Cinema Speculation, el cual tuvo lugar en Nueva York, Tarantino dio a conocer la noticia sin divulgar absolutamente ningún detalle relacionado con la trama de la producción ni el desarrollo del proyecto propuesto.

No es la primera vez que el aclamado director le apuesta a la televisión, pues ha estado detrás de algunos episodios de CSI: Crime Scene Investigation en 2005, un episodio de ER en 1995, como también dirigir otros episodios de From Dusk Till Dawn: The Series, basada en su película de 1996 con Robert Rodríguez. Han habido varios rumores que involucra a Tarantino en otros proyectos, tal como el remake de Justified: la ley de Rayland de FX.

Cinema Speculation es la más reciente entrega literaria de Tarantino en donde expone su colección de ensayos organizados en torno a las “películas americanas clave de los años 70”. Recientemente el director hizo público su disgusto por las producciones cinematográficas de la actualidad, comparándolas con las que surgieron durante las décadas de los 50 y 80. “Aunque los 80 fueron la época en la que probablemente vi más películas en mi vida, al menos en lo que se refiere a ir al cine, creo que el cine de los 80 es, junto con el de los 50, la peor época de la historia de Hollywood. Sólo lo iguala la época actual”.