Queremos a un joven con años de experiencia en F1, dice Piero Ferrari

mayo 13, 2020

Maranello/Notimex. Tras la confirmación de la salida de Sebastian Vettel al término del 2020 y los rumores que ponen a Carlos Sainz como su sustituto, Piero Ferrari, hijo del fundador de la escudería del Cavallino Rampante, señaló que prefieren contar con un piloto joven con algunos años de experiencia en la Fórmula 1.

En la opinión del empresario italiano, fue una gran decisión apoyar al monegasco Charles Leclerc, quien se formó en las academias del equipo transalpino; sin embargo, Ferrari no es un equipo dispuesto a probar con joven que llegue de la Fórmula 2, por lo que la experiencia en la categoría reina es fundamental.

“Apoyamos a Leclerc porque es un chico con mucho talento, inteligente y que creció en nuestra Academia Ferrari, pero este no es lugar para un joven que llegue de la Fórmula 2. Quizás un joven que ya tenga algunos años de experiencia sería mucho mejor”, expresó el hijo del fundador Enxo Ferrari.

De igual modo, Piero detalló que le hubiese gustado la permanencia del alemán Sebastian Vettel en el equipo, pero al no haber un acuerdo entre ambas partes, se tomó la decisión de separar sus caminos y dar por terminada su relación al final del 2020.

“Es una historia hermosa que podría haber sido mucho más hermosa, pero termina. Hemos llegado al final de la relación con Vettel por varias razones, tanto de su parte como de la nuestra. Ya no convivimos bien juntos y decidimos separarnos: es como un matrimonio, ha llegado a su fin”, expresó.

Agregó que desconoce las causas por las que se fracturó la relación, puesto que hubo un buen entendimiento entre ambas partes durante estos seis años trabajando juntos.

“He tenido una gran confianza y un gran estima por Sebastian en tantos momentos, porque ha protagonizado grandes carreras, así que no sé si fue que no entendió el coche o fuimos nosotros los que no lo entendimos, pero estas cosas pueden pasar. No es el momento de responsabilizar a nadie”, finalizó.