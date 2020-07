¡Queride, Pepe y Teo tienen dos nuevos libros!

julio 15, 2020

¡Queridx, Pepe y Teo (@pepeyteo), las tías favoritas del YouTube, tienen dos nuevos libros! Se tratan de #SoySola y #NiTanSola, de Grupo Planeta, cuyo eje rector es el “amor propio”, pues la relación más larga que podemos tener es con uno mismo. Además, cuentan con la bendición de Pedrito Sola (quien por cierto les escribió el prólogo de ambos libros).

Oscar, tú bien sabes que desde hace un año buscaba entrevistar a este dúo, reconocidos por su activismo a favor de la comunidad LGBTTTI+; pero por equis circunstancias esto no se había podido. Así que cuando recibí la invitación de Planeta no dudé y solicité el espacio para hacerles unas preguntas sobre sus libros y sobre su arduo trabajo.

Ricardo Peralta (@torpecillo) y César Doreteo (@cesardoroteo), o mejor conocidos como Pepe y Teo, no son simples youtubers, son todos unos artistas. Ellos cantan, bailan, actúan, hacen stand up, son embajadores de la ONU… y también se dan tiempo para escribir. Son creadores de Toma mi dinerita, un concurso digital para apoyar a drag queens, y también serán jueces de uno de los concursos drag más importantes de México: La Más Draga (3a temporada) –del que, por cierto, el querido Pepe no quiso soltar nada de información–.

El día de la entrevista, me dio un fuerte dolor de estómago. Te lo dije y tú solo te limitaste a contestar: Calmado y haz tu trabajo destacado como siempre. Respiré e inicié la sesión de Zoom. El primero en entrar fue Adrián, quien se encargó de coordinar el tour de medios. (¡Gracias!). Luego fue Teo, un chico muy amable. Segundos después la tía Pepe. Y empezó a correr el tiempo.

Una vez empezada la entrevista, sudaba demasiado. Les comenté lo nervioso que me encontraba y las palabras de Pepe me dieron la vida que necesitaba en ese momento: Te entiendo, a mí me pasa igual, con ‘Noche de juegos’ o cuando estuvo Danna Paola. Ellos han entrevistado a grandes íconos de la Comunidad LGBTTTI+ como Thalia o Mónica Naranjo, con quienes sí les notó los nerviosos que estaban.

Una vez dicho eso, me relajé. Tomé aire y mostré sus dos libros: #SoySola y #NiTanSola. Y un tercero: La estupenda guía para vivir la vida a tu manera. Sonrieron. Yo me emocioné y comencé a preguntar. Me sorprendió que estaban coordinados. Respondían una pregunta cada uno.

Obvio, la pregunta para romper el hielo fue: ¿Cómo les fue con el Covid-19? Afortunadamente estamos sanos, afortunadamente nuestras familias están sanas y bien. Haciendo lo que se tiene: quedarse en casa, y en caso de salir, tomar las medidas de prevenció, comentó Teo. Pepe complementó: Hemos estado muy activos, ya hasta ahorita nos estamos tomando un poco de break (descanso), veníamos de un muy intenso. El Toma mi dinerita nos consumió mucho y queremos recuperar la energía.

Son dos bebés que por fin vieron la luz. Fue un trabajo de dos años que nos tomó. Luego de sacar La estupenda guía para vivir la vida a tu manera comenzamos a trabajar en #SoySola y #NiTanSola. Estamos muy contentos de que ya esté en manos de la gente, quienes ya pudieron conseguirlo. Muy felices, cuenta Teo respecto a sus dos nuevos libros.

Para Pepe, el escribir ambos libros fue un arduo proceso. Fue cansado. Desde el principio supimos que eran dos libros diferentes, aunque la idea era que fueran uno solo. Se concibió como uno mismo. Pero terminamos escribiendo demasiado [por lo que la editorial decidió que fuesen dos libros diferentes].

Si bien no son el mismo libro, ambos tienen como eje rector el amor propio y cuentan con una parte “teórica” (por así decirlo, para la cual recurrieron al apoyo de especialistas), pero principalmente está lleno de las experiencias de ambos youtubers: acerca del amor y el desamor, y de la soledad y de estar en pareja y los diferentes modelos de pareja, cuenta Teo.

Pero… ¿Son libros de autoayuda? Son una guía de autoayuda, bromea Pepe. Son dos libros de entretenimiento y de aprendizaje. Encontrarán muchas reflexiones, pero también van a encontrar muchas ilustraciones muy bonitas hechas por RossMarisin que la gente lo va a disfrutar. Todo lo que hacemos lo pensamos en función en qué tan entretenida va a ser la experiencia de nuestros seguidores.

Estos dos libros cuentan con el apoyo de Pedrito Sola, conocido por Ventaneando y que es un referente dentro de la comunidad LGBTTTI+. Al respecto, Teo lo consideró como un ícono de la televisión, es un ser divino, un señor que sabe muchísimo, que ha vivido muchísimo, que es parte de la comunidad. Es una joya tenerlo en cualquier espacio que tengamos en Pepe y Teo.

⇒Por si no lo sabían, Pedrito y Pepe compartieron pantalla en ‘Veinteañera divorciada y fantástica’. De ahí, surgió una amistad entre ellos, y vieron oportuno el pedirle el favor de que les escribiera el prólogo de ambos libros.

Cabe destacar que #SoySola y #NiTanSola no son exclusivos para miembros de la comunidad LGBTTTI+. Es para todos los géneros, hablamos en amiga, en amigo, en amigue. Claramente habrá temas que se abordan desde la perspectiva homosexual, que dará acceso a otro tipo de visión, pues van a poder ver a través de nuestros ojos como son las relaciones entre parejas gay y de cómo vivimos la soledad, platica Pepe.

⇒ Por cierto, #SoySola también se puede encontrar en audiolibro. Al respecto, Teo consideró que este formato es muy divertido y es una manera de brindar al público otro tipo de contenido y es inclusivo. ¡Esperamos que #NiTanSola llegue pronto en este formato!

La estupenda guía… un hito en sus vidas

Con respecto a qué significó La estupenda guía para vivir la vida a tu manera, Teo afirma que fue un gran hito en nuestras vidas. Fue nuestro primer libro. Fue un gran momento para nosotros. Nos volvió locos poder presentarlo en ferias de libros, en firmas. La respuesta de la gente, a veces lloraban con nosotros. ¡Fue un gran momento!

Y fue tan buen recibimiento por parte de los lectores, que tanto los youtubers como Grupo Planeta pensaron en un segundo libro. Y bueno, no fue uno sino dos libros los que siguieron: #SoySola y #NiTanSola. Dijimos, cuenta Teo, tenemos que hacer el hermano mayor de la Estupenda, el cual es más juvenil, para personas que apenas están en este proceso de descubrirse a ellos mismos, a su sexualidad. Fue la evolución. Qué viene después del salir del closet, pues el amor y de ahí partimos.

¿De dónde sacan tanto tiempo para hacer tantas cosas? ¿Tendrán un giroscopio, como el de Hermione Granger, para poder hacer muchas cosas a la vez? Pues tenían su show ‘Esto no es stand up… ¿o sí?’, pausado por la pandemia de Covid-19. Participaciones en otros canales de YouTube o en programas de televisión. Sus videos. Pepe comenzó hacer teatro también. Entre muchas otras cosas.

Teo cuenta que para hacer #SoySola y #NiTanSola tardaron dos años, en donde –precisamente- hacían shows los fines de semana, nos juntábamos entre semana para grabar. Son procesos largos y toman mucho tiempo. Este mismo año, tuvimos que afinar detalles de los libros en nuestro viaje que hicimos a Costa Rica con la ONU; terminábamos nuestra jornada con ellos y empezábamos otra, la del libro. Además, teníamos que ver qué hay en redes sociales para hacer los Pepe y Teo opinan (que salen los domingos).

¿Qué es el “amor propio”?

El amor propio es esa “energía hermosa que sientes por ser tú mismo en cualquier lugar, circunstancia y situación sentimental en que te encuentres”. Es respeto, cuidado y cariño que se procura para sí mismos y, después, para todos aquellos del alrededor.

En #SoySola, ustedes afirman: “Para llegar al amor propio es aprender a conocerte: qué, dónde y cuándo te gusta, y también debes tener claro lo que no y te gusta. (…) Así que autoconócete, explórate y descubre por qué te quieres tanto”. Es conocer nuestras debilidades y fortalezas. Es saber que somos únicos y no debemos compararnos con nadie.

Y el mensaje de Pedrito Sola en #SoySola es lo más bonito: “El amor propio es la confianza que uno tiene en sí mismo, es la aceptación de la propia persona tal y como es. Sentirnos muy bonitos”. Mientras que en #NiTanSola reafirma el amor propio al asegurar que nunca has estado sola, como tu apellido, pues “porque me tengo a mí”.

Al respecto Pepe recordó que la relación más larga que se va a tener con alguien es consigo mismo, si esa relación no está bien, nada va a estar bien. Es complicado amarse así mismo, porque no nos enseñan cómo; pero en estos libros, hablamos mucho de ello, de cómo encontramos esa paz y ese amor a nosotros mismos. Esperamos que les ayude.

Por cierto, Ricardo Peralta tiene una relación abierta con Charly Portocarrero (@charlyportocarrero)… al respecto, el destacó que el amor propio es fundamental para este tipo de relaciones. Hay mucha gente que me dicen que por qué no me respeto o no me amo. Pero lo que yo veo es que me amo y amo a mi pareja. Sé que tenemos deseos por otras personas, el no querer ver eso es algo risible. No tendría sentido creer que mi pareja tendrá ojos solo para mí.

Yo lo veo como me amo a mí, como también amo a la otra persona. Sé que somos independientes, pero también estamos conviviendo porque nos amamos. Pero el sexo no tiene que ver con el amor. Él puede hacer lo quiera con su vida y su cuerpo y yo también. Y cualquier cosa que piense alguien más que esté fuera de esta relación está demás porque no sabe.

En el libro se habla de esta forma de relación, pero recalca Pepe: No quiero convencer a que se unan a esta secta de relaciones abiertas. Pero sí fue importante incluirlo porque existen y si existen es porque es un tipo de amor y es un tipo de relación y aunque mucha gente que no quiera verlas, tenemos que hablar de ello.

Pero, ¿cómo fue el proceso para alcanzar el amor propio? Para Teo, esto es un proceso complejo que toma mucho tiempo y que además es un trabajo constante. Es un ejercicio de todos los días. Creo que el amor propio tiene que ver mucho con redescubrir cosas tuyas. Todos los días cambias. Es un proceso que no termina nunca. Todos los días se tiene que practicar. Continuará hasta la muerte.

¿Qué consejo darían para alcanzar el amor propio? Que sepan que no es un proceso sencillo. Implica mucha reflexión. De platicar contigo mismo. De pasar el tiempo a solas contigo. Evaluar tus defectos y virtudes, tus acciones. Entender qué es lo que hace parte de ti, afirma Teo. Mientras que Pepe se limita afirmar que es un viaje que se debe hacer.

***

Por la pandemia de Covid-19 todo quedó en suspenso y hasta el momento no tienen pensado un encuentro con su público, pues esperaran que sea 100 por ciento seguro para todos. Pero seguiremos presentes en redes sociales y digitalmente. No pondremos en riesgo a nuestro público, dice Teo.

#SoySola y #NiTanSola ya están disponibles en librerías. Pero se recomienda comprarlos online. Además, se pueden conseguir en formato e-book y, el primero, en audiolibro. No dejemos de seguirlos en sus redes sociales y sigamos apoyando su canal de YouTube. ¡Buena suerte, estrellas fulgurantes!