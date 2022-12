QUESQUE “TUMBÉ” A ROCÍO NAHLE

diciembre 6, 2022



Amá, no te espantes, pero ví mi foto en un papel raro

que envolvía una papaya en el mercado San José

—Chopenjawer



Hablaremos en términos de la política folclórica mexicana: “no se hagan bolas”. Ya saben cómo está el escenario, pero ‘ta weno: sigan con las patadas.

“It’s a fucking game”, diría el Cat.

No era necesario hacerse tanta chaqueta mental. Se entienden cuáles son los motivos, pero aguanten tantito, chingau. Que no les coman las ansias de la situación famélica; que no les gane la bilis de un estómago e hígado tan necesitados.

Miren: ya faltan sólo dos años para que la banda de Palacio se vaya y quizás logren entenderse con el siguiente gobierno; que por fin les hagan caso aunque no tengan nada qué ofrecer… y eso si gana quienes creen que van a ganar. Hagan su lucha, échenle ganas, pero no se la jalen al grado de arrancársela.

Primero, gracias a todos los que me llamaron para felicitarme por la pregunta que le hice al presidente y que supuestamente “tumbó” las aspiraciones políticas de la muy probable próxima gobernadora de Veracruz, pero nel… No creo tener tal mérito. Al contrario, reconozco y agradezco quienes sí hicieron verdadera labor periodística y de análisis antes de empinarse a lo buey, verificando la pregunta de un servidor y la respuesta del presidente López Obrador.

Segundo: no me gusta el protagonismo; disfruto mucho mi bajo perfil hasta en redes (tengo bien poquitos lectores y likes). Diría una villana de Misión Imposible: “Mi anonimato es una cálida manta”.

Tercero: no estoy a la altura de grandes como Jesús Reyes Heroles, quien con un periodicazo sí tumbó las aspiraciones gubernamentales de Manuel Carbonell de la Hoz (si no saben de qué les hablo, búsquenlo y lean, flojos). Disto mucho de llegar a esos niveles de poder político, y si los tuviera, pos ya más de uno se hubiese ido del estado o estaría disfrutando cócteles en Las Bahamas junto a una nalga afroamericana y haciendo esta columna desde el Caribe.

Que alguien hizo una travesura con un video manipulado y lo difundió bien entre los enemigos internos y externos de Rocío Nahle, pues sí: tiene un mérito que se le respeta. Es algo así como un buen meme, un tuitazo, un buen chiste viral, pero no necesariamente real.

En honor a la verdad periodística, ese video de 40 segundos que se difundió no tiene nada qué ver con lo que me contestó el presidente López Obrador cuando le pregunté cómo veía a Rocío Nahle siendo posible gobernadora en 2024. De hecho —fiel a su estilo chocojarocho— se aventó un chorototote cargado de páginas de historia de México, anécdotas políticas, para finalmente decir al final que todo se decidirá en encuesta, tanto en la elección presidencial como en la gubernatura de Veracruz.

Y si no me creen, pues ahí está la versión estenográfica en la página web de la Presidencia de la República o simplemente vayan al YouTube y verán los casi 20 minutos que tardó en contestarme en la conferencia mañanera del pasado viernes.

Miren, en verdad que agradezco las llamadas, los mensajes, las menciones de los colegas; dicen que me hice famoso y hasta di el “campanazo” (en el argot periodístico así se le llama a la gran nota que retumbó conciencias), pero nel: sólo hice una pregunta con verdadera curiosidad periodística y cualquier cosa que me haya podido decir el presidente ya era nota, porque es un tema que interesa a todos los veracruzanos: sobre una mujer de la cual están pendientes todos los anti4T, anticuitlahuistas, antiAMLO y demás “haters” que abundan.

Lo que haga o no haga la Nahle, es algo de lo que están pendientes todos estos vatos porque saben cuál es la realidad que hasta el momento marcan las encuestas serias: sólo que lo impida un cataclismo, Doña Rocío será la próxima gobernadora de Veracruz.

Cada quien su interpretación, pero —repito (BUUUUURP)— no se hagan chaquetas mentales, no se la arranquen con jalones, no se hagan bolas.

Aguanten, todavía falta un rato… Y ya veremos quién se va a cagar de la risa (en una de esas, serán ustedes, porque la política no es, va siendo, como diría Don Froylán Flores Cancela).

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Quien reapareció en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para celebrar su cumpleaños fue el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares… Mucha indignación creó su presencia, porque anduvo bien tranquilo y tropical soplándole la velita al pastel en compañía de amigos y quien se dice es su actual pareja (cosa muy personal y privada de él)… La reaparición a lo mejor es sólo eso: venir a estar con los suyos para festejar sus 70 años; a lo mejor también le vino a pedir su tarjeta del Bienestar al superdelegado Manuel Huerta; o sencillamente le entró la nostalgia por el terruño aunque viva a todo dar en el gabacho. Mientras no lo persiga la ley, el vato podrá placearse como si nada… Y sí, parece que no debiera nada.

OTRA NOTA: Se dirá hasta el cansancio, pero es la verdad: cuiden a sus hijos, hijas, “hijes”, “hujus”, de las redes sociales. El caso de la joven embarazada Rosa Isela tuvo mucho qué ver con mensajes vía Facebook donde engañaron a la joven para citarla en un lugar y decirle que le iban a regalar ropa para su hija casi por nacer… Se entiende que pueda haber ingenuidad, credulidad, buena fe de lo que aparentemente pueden ser actos amables de la gente que uno se encuentra en las redes sociales, pero sólo basta decirse a sí mismo: “Si es demasiado bueno para ser real, no lo es”… Y así esas malditas redes sociales están plagadas de criminales que venden mota, fentanilo, porno, piratería, y cuanta cosa se le ocurra, pero también verdaderos desalmados que sólo buscan joder al prójimo por saciar instintos miserables. Neta, no se confíen de las redes, mis niños.

LA ÚLTIMA PORQUE ME MENSAJEA DESDE POLONIA Y ME PONE NERVIOSO: Que a ver si no contagió de algo el secre de Salud a todos los que estuvieron en su comparecencia, que bien podría haberse hecho vía remota, sobre todo por el estado de salud que presentaba… Es cierto, la pandemia del Covid ya parece estar controlada, pero todavía no acaba y desde hace rato se dijo que se iban a incrementar los contagios en diciembre, temporada de enfermedades respiratorias como la influenza, la gripe, etc… Lo hubieran puesto aunque sea en un traje aislante, de esos como el Among Us.