agosto 24, 2023

La política en rosa

Elsbeth Lenz

Quien ataca a Cazarín

Hace un par de días en una entrevista que tuvo en el Congreso Local, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, habló de ese club de malquerientes que tiene, que gastan miles de pesos en difamarlo a través de páginas web hechizas, redes sociales, mails y mensajes apócrifos ¿Quienes serán?

El de Hueyapan habló de las montañas de dinero, que gasta la pandilla de crapulosos, en la creación reciente de páginas web, portales y perfiles falsos, que datan de hace 3 o 4 semanas, en los que difunden información espuria de su persona, Gómez Cazarín se refirió incluso a una fotografía que tuvo mucha difusión, en donde aparece el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y también aparece él. Señaló que se trató de una inundación que habría tenido lugar en Hueyapan y a la que Duarte de Ochoa no habría querido asistir, dijo que él, junto con un regidor de su municipio, lo llevaron y esa fue la razón por la que aparece junto al ex mandatario veracruzano, hoy preso en el penal del norte.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, dijo que esa gente con sus emprendimientos, buscan enfrentarlo con el titular de la Secretaría de Gobierno, el dinámico afrojarocho Eric Patrocinio Cisneros Burgos, con quien dijo no mantener una amistad cercana, pero aceptó que son compañeros de trabajo con quien ha tenido discrepancias políticas y laborales, pero que colaboran de manera respetuosa.

En fin, que con todo esto, el diputado Gómez Cazarín ha reforzado su seguridad, puesto que sostuvo: Una persona que gasta tanto dinero para difamarme, muy fácilmente se le puede ocurrir también pagar, para agredirme y tiene razón, aunque no es tanta la maldad del o la operadora de la campaña negra en su contra, como la tontería, puesto que con el malo o mala, siendo valiente lo paras, pero ¿Con el tonto? A ese no lo paras con nada, la estupidez es infinita.

Juan Javier Gómez Cazarín, ha considerado incluso asistir a la Fiscalía Generales Estado a levantar una denuncia, para que se investigue y castigue a quién o quienes resulten responsables.

¡Ay mis chulos! Pues como estarán las cosas, para que hasta el gobernador García Jiménez, en su conferencia de prensa de ayer en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, se refiriera al respeto y aclarara que los ataques y el reforzamiento de la seguridad del diputado, no se dan debido a la inseguridad, sino a que la labor política que realiza, que incomoda a algunos grupos.

Cosas dela vida y menudencias

Ay mis chulos, pues resulta que el rompimiento entre Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco y el Movimiento Ciudadano, podría ser aprovechado por el Frente Amplio por México, de momento doña Xóchitl Gálvez, considera hablar con él jalisciense, antes de que otra cosa pase…

El próximo domingo en el velódromo de Xalapa, cerrará su prepreprecampaña la corcholata favorita, doña Claudia Sheinbaum Pardo, dicen que se decidió así, puesto que los residentes morenistas del estado, son los únicos que le pueden garantizar un evento masivo abarrotado y lleno de algarabía, en tanto Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el delegado del Bienestar, dice que ni Marcelo, ni Claudia pueden reclamar que su delegación, esté operando en favor de alguien… que no sea él, supongo yo.

En fin mis hermosos, ya jueves, se nos está yendo el año entre las manos, vieron que ya están los árboles de navidad en Costco… y todavía no llega ni haloween.

