¿Quién les cree a las “corcholatas”?

* Carlos Joaquín, inconcebible

Los tres amigous no se reunieron en Washington.

No son Biden, ni Trudeau, ni AMLO.

Ya sabe usted, no se tragan entre ellos… como decimos acá.

Los verdaderos tres amigos están aquí con nosotros.

Y qué le cuento: ¡ellos dicen que sí se llevan requetebién!

Por eso no aceptan escuchar siquiera chismes malintencionados de una o de los otros.

Se enojan cuando aparecen memes burlándose de alguno de ellos.

Son incapaces de alentar publicaciones que dañen la dignidad y las aspiraciones de alguno de los otros dos.

Cuando menos dos de los tres amigos han dicho en público que entre ellos no hay fricciones…

… ante las insistentes preguntas de reporteros que los quisieran enfrentar.

¡Ya ve usted como son los periodistas!

Y sí, por lo que dicen, parece que no tienen problema alguno entre ellos.

No hay grillas de uno a otro.

No hay patadas bajo la mesa.

Ni esquinazos.

Nada.

Ni siquiera porque AMLO los haya enfrentado en una muy adelantada sucesión presidencial.

¿Será que el “caudillo”, con tanta vapuleada, con tantos desvaríos, en el fondo ya quiere tirar la toalla.

¡Chi lo sá!

Como si fueran brothers & sister

Por eso, para la muy parca y siempre seria, muy seria, demasiado seria Claudia Sheinbaum no es necesario establecer pactos para evitar el fuego amigo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ni con el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, por la candidatura presidencial en 2024. Y aunque se guardó de decirles amigos –aunque todos sabemos que sí lo son, bueno casi casi son brothers and sister— sí dijo que son compañeros de la Cuarta Deformación y que la continuidad de esta es lo fundamental.

¡Dios nos libre!

Y aunque dice que les va a ganar la candidatura presidencial a Sheinbaum y a Ebrard, Ricardo Monreal también ha dicho “en público de la gente” que con la mandataria de CDMX tiene una buena relación de respeto, camaradería y bien intencionada.

Textual: “Lo que queremos, lo que pretendemos es que continúe el proceso de transformación de la vida democrática del país, que continúe el proceso de transición política que está inacabado y que continúe esta profunda transformación que está viviendo México en su cambio de régimen. No tenemos diferencias entre nosotros y hay una relación de respeto tanto con Marcelo Ebrard, con Claudia Sheinbaum y, queremos lo mejor para el país… entre nosotros hay amistad, hay respeto y hay identificación de ideales, hay identidad”.

El canciller Ebrard, siempre de viaje, no ha hablado al respecto, pero toooodos sabemos de su empatía con quienes, como él, son “las corcholatas” de López Obrador.

¿Usted les cree?

Indicios

Indicios

Y ahí lo ve usted, en la grilla, haciéndole segunda, de patiño pues, a López Obrador, a Morena y a los chairos y amlovers. El señor ministro presidente de la Suprema Corta de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, lanzando admoniciones: El presupuesto, dijo en una ceremonia del INAI, no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar… en clara alusión al anuncio del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que va a presentar una controversia constitucional por el recorte a los ingresos del Instituto, precisamente los que se destinarían a la realización del ejercicio de revocación de mandato de AMLO. Zaldívar ya tomó partido. Del lado de AMLO, de Morena y, aunque no sepan ni de qué se trata, de los chairos y de los amlovers. Zaldívar deberá excusarse, entonces, de la posible discusión del tema. * * * ¿Carlos Joaquín al gabinete de López Obrador? ¿Y las denuncias sobre corrupción? ¿Y el tiradero en materia de seguridad que va a dejar en Quintana Roo? ¿Y su lejanía con la población? ¿Cuáles con las variables que el Presidente de la República toma en consideración para hacer este tipo de invitaciones a los mandatarios estatales salientes? ¿Las económicas? ¿El pago de favores recibidos por sus familiares? * * * El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, cuestionó la inversión que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en energías contaminantes, así como su gestión de la pandemia del Covid, llamándolo "fuente de desinformación" y comparándolo con el expresidente estadounidense Donald Trump.