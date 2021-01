Quiero ser diputado para combatir las desigualdades: Juan Rivas Contreras

enero 25, 2021

Redacción/Xalapa.- En entrevista telefónica para En Contacto, el aspirante a candidato Juan Rivas Contreras, platicó sobre su trayectoria y las motivaciones que lo incentivan a buscar la diputación federal por Morena.

“Yo me registré como aspirante a la candidatura por Xalapa Urbano… nací aquí en la ciudad de Xalapa, viví toda mi infancia y adolescencia, donde realicé mis estudios en educación básica y media superior… estudié la licenciatura en Derecho en la UNAM y luego realicé un Máster en la Universidad Complutense de Madrid”, relató el aspirante.

“En lo profesional me he desempeñado en diferentes dependencias del gobierno federal… trabajé en la secretaría de salud y en la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano y en la secretaría de educación pública… en los últimos años me desempeñé como consejero jurídico de un organismo internacional que se llama Conferencia Interamericana de Seguridad Social”.

Rivas Contreras explicó que aún no es un hecho que sea el abanderado por el partido Morena para contender en las próximas elecciones, pero dará todo su apoyo y experiencia a quien así lo resulte, pues asegura, lo más importante es continuar con el proyecto de nación que encabeza su partido sin pensar en singularidades.

“Estamos esperando los tiempos del partido… aún no sabemos quienes serán los elegidos, pero con la confianza de que el partido escogerá a los mejores para que se apoye en el congreso de la unión y fortalecer este proyecto de nación… en caso de no ser elegido igual apoyaré a quien lo sea”, recalcó.

Respecto a la pregunta de por qué lanzarse ahora en un tiempo tan difícil para toda la humanidad explicó: “Es un momento importantísimo donde contamos con la sensibilidad para conocer cuales son las necesidades que tiene no solo Xalapa, sino todo el país y creo que es momento de abonar al proyecto de nación, de seguir construyendo, y sobretodo, de fortalecer desde el ámbito legislativo las acciones que se vienen desarrollando en tantos aspectos… es momento clave para atacar la desigualdad social y económica”, puntualizó.

“Siempre he creído que la clave es combatir las desigualdades”, dijo y se mostró confiado en la victoria de su partido, “estoy seguro de que Morena obtendrá la mayoría en todos los puestos que se juegan y es porque la gente ya entendió que no somos iguales”.

Finalmente informó sobre el trabajo legislativo que pretende realizar en caso de ganar y cómo beneficiará su triunfo a Xalapa; “hay una gran demanda de infraestructura para nuestra ciudad… hay que reforzar la estrategia de seguridad y ayudar con la contingencia… esas son las principales demandas de Xalapa y son por las que vamos a trabajar”, aseguró.