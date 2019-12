‘Quiero un papá muy bueno’, el deseo de un niño para Santa Claus

Estados Unidos/tvnotas. En redes sociales se hizo viral la carta de un pequeño niño de Texas de tan sólo 7 años, quien fue víctima de violencia doméstica, por lo que su deseo navideño para Santa Claus fue ‘ un muy, muy, buen padre”.

El niño por el momento vive en un refugio de emergencia, y hace unas semanas su madre encontró la carta dentro de su mochila y decidió compartirla con la organización Safe Haven.

Foto: Web

En la carta se puede leer lo siguiente:

“Tuvimos que irnos de nuestras casa. Papá estaba enojado. Teníamos que hacer todas las tareas domésticas. Papá tenía todo lo que quería. Mamá dijo que era hora de irse y que ella nos llevaría a un lugar más seguro donde no tuviéramos que tener miedo. Todavía estoy nervioso. No quiero hablar con los otros niños. ¿Vas a venir esta Navidad? No tenemos ninguna de nuestra cosas” , escribió el niño.

El pequeño no sólo le pidió a Santa Claus, “libros, un diccionario, una brújula y un reloj», también “un padre muy, muy, muy bueno. ¿Puedes hacer eso también?”.

Esta publicación ha sido compartida más de 2 mil veces, ha recibido casi 3 mil reaciones y más de 500 comentarios de apoyo hacia la historia del niño que a su corta edad ha sufrido un comportamiento violento por parte de su padre.





Foto: Web