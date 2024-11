Quiero y espero no haberles fallado: Ahued

Quiero y espero no haberles fallado: Ahued

noviembre 28, 2024

Ariadna García/Xalapa, Ver. «Quiero y espero no haberles fallado. Hemos puesto el empeño, el alma, el corazón, nuestro carácter, nuestra humildad, pero sobre todo nuestro interés», afirmó el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil en su último informe de gobierno.

En su mensaje enfatizó que desea dejar un legado en la vida de la administración pública, como gente de bien, no manchada, pues se debe a su familia.

«Así es que si usted tiene bien que me vaya el día 30 de aquí, tendrá un colaborador humilde, trabajador, pero además muy honesto y que la va a respetar, y seré leal al 100%, eso tenganlo por seguro», dijo frente a la Gobernadora electa Rocío Nahle.

Con la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la Gobernadora electa Rocío Nahle García

dijo a la población Xalapeña que le honra mucho que por segunda vez haya tenido el honor de estar con pasión y dedicación, sirviendo a Xalapa.

» No le pago nada a la ciudadanía de Xalapa, con la paciencia, pero que me haya dado la oportunidad por segunda vez de estar aquí al frente (…) hemos batallado mucho, así que me siento muy contento de haberle servido y estar aquí presente».

Durante su tercer informe de Gobierno dijo que el 37 por ciento del presupuesto se aplicó en obra pública cuando a nivel nacional no llega al 9 por ciento.

Destacó el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez «gracias por lo que hizo en mi administraciones por Xalapa».

Dijo que aunque lo insultaron y criticaron, fueron mil 500 calles abiertas por obras, «era molesto pero se hizo», en total, expuso fueron 3 mil 300 acciones acumuladas.

También señaló que se cumplió con el gobierno de puertas abiertas con 30 mil audiencias de los lunes donde participaba todo el cabildo xalapeño.

Con la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la Gobernadora electa Rocío Nahle agradeció a su cabildo por las jornadas de estos lunes atendiendo a la población.

El alcalde agradeció a su familia a quienes llamó «alcahuetes» por estar siempre respaldandole.

«En los tres años fuimos 100 por ciento de aprobación por unanimidad de este cabildo y no votaron por votar, se discutía, con diálogo son orgullo de los partidos que representan».

Dijo que se atendieron 13 mil peticiones ciudades, asesoría a más de 10 mil personas.