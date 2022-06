Quinta Ola Covid no frenará Festival de Velas y Carnaval: Sectur

junio 17, 2022

Eda Sentíes/El Demócrata. El secretario de turismo, Iván Martínez Olvera, negó que haya un incremento generalizado de casos de Covid-19 a nivel nacional que impidan continuar con los eventos masivos programados para los próximos meses, como es Festival de Velas y el Carnaval de Veracruz.

Señaló que en Veracruz el número de casos no ha sido preocupantes y recordó que la vacunación es la principal manera para reducir la gravedad de los contagios.

“Como saben Veracruz no ha tenido ningún incremento acaba de pasar el Salsa Fest y ya con el periodo que pasó y con la acumulación de personas no registramos ni siquiera un punto porcentual arriba -¿no es una negativa a negar una quinta ola cuando a nivel nacional se está registrando?- no, a nivel nacional no hay aumento generalizado y Veracruz tiene muy buenos números, lo importante es vacunarnos y no evadirlo, hay que tener precauciones”, dijo.

No obstante, dijo que durante los eventos masivos programados próximamente se exigirá el uso de cubrebocas a todos los asistentes.

Por ultimo, dijo que la expectativa de asistencia para Festival de las velas de más de un millón y medio de visitantes.