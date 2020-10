Rafa Nadal usó reloj de un millón de euros en Final de Roland Garros

Medio Tiempo. Rafael Nadal ganó su décimo tercer título de Roland Garros hace unos días al derrotar a Novak Djokovic en la Final… y lo hizo usando un reloj ¡que cuesta arriba del millón de euros!

El tenista español, quien se consagró nuevamente en el torneo de tierra batida más importante del mundo, portó la pieza creada por el relojero francés Richard Mille, cuyo precio es de 1.05 millones de euros.

El reloj, cuyo modelo recibió el nombre de RM 27-04, consiste en un tourbillon (mecanismo de relojería creado alrededor del año 1800), cuyo peso solamente es de 30 gramos, incluyendo la correa azul para utilizarlo en la muñeca.

Además, el reloj reproduce el tamizado de las cuerdas de una raqueta de tenis, siendo la cuarta versión creada exclusivamente para el tenista, al tiempo de ser de ser la pieza más ligera en el mundo. En total fueron fabricados 50 ejemplares, como símbolo de la relación que tiene Mille con Nadal desde hace diez años.

Aparte de ser el reloj más ligero del mundo, es resistente a impactos de hasta 12 mil Gs; además, su fabricación consiste en una aleación de titanio, aluminio y vanadio, la cual es resistente a la corrosión.

Esta no es la primera vez que Nadal utiliza un reloj de Richard Mille, pero sí el más caro, ya que en 2017, cuando ganó su décimo Roland Garros, uso uno de 750 mil dólares, en tanto que en el US Open de 2019, uno de 725 mil dólares.

