Raúl Jiménez fue elegido en el 11 ideal de la década

Inglaterra/Récord. Raúl Jiménez fue considerado en el 11 ideal de la FA Cup de los últimos 10 años, así lo dio a conocer las redes sociales de la competición.

A pesar de sólo haber disputado un torneo completo de la competición más antigua del mundo, con cuatro goles en seis partidos, el delantero mexicano del Wolverhampton superó a Padraig Amond, Raheem Sterling, del Manchester City y a Alexis Sánchez, esjugador del Arsenal.

Con una formación de cuatro defensores, tres mediocampistas y tres delanteros, el 11 ideal de la década de la FA Cup está conformado en la portería por Adrián San Miguel, arquero español que disputó siete temporadas con el West Ham y hoy milita en el Liverpool.

La zaga la integran: Ashley Cole, exjugador del Chelsea, hoy retirado; Eric Lichaj, estadounidense, por su participación con el Nottingham Forest por seis años, hoy con el Hull City; Emmerson Boyce, integrante del Wigan Athletic y por John Terry, exfutbolista y figura del Chelsea.

En el mediocampo de este equipo modelo está integrado por Aaron Ramsey, exvolante del Arsenal, actualmente con la Juventus; Steven Gerrard, exjuagdor y emblema del Liverpool y Callum McManaman, en su etapa con el Wigan Athletic, hoy en día jugando con el Luton Town.

Mientras que en la delantera, junto a Raúl Jiménez, figuran: Sergio Agüero, atacante del Manchester City y del exfutbolista Jermain Beckford.

