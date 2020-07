Raúl Jiménez, ¿se despide del Wolverhampton?

Inglaterra/Excélsior. El delantero mexicano del Wolverhampton, Rául Jiménez, publicó un mensaje en sus redes sociales este lunes tras la finalización de la Premier League, donde su equipo finalizó en el séptimo lugar de la clasificación y aún no tiene boleto directo a la próxima edición de la Europa League.

Ante los rumores que colocan al atacante mexicano en clubes como la Juventus de la Serie A italiana y el Manchester United también de la Premier League de cara la próxima temporada, el futuro del máximo goleador en la historia de los Wolves aún es una incógnita.

En la presente campaña de la primera división de Inglaterra, Raúl Jiménez disputó los 38 partidos del certamen, siendo titular en 37 de ellos y consiguió marcar 17 goles, siendo el máximo artillero del conjunto de Molineux.

Cabe recordar que la temporada aún no termina por completo para el Wolverhampton, ya que deberá afrontar el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Europa League ante el Olympiacos de Grecia el próximo jueves 6 de agosto; el duelo está empatado 1-1 tras la ida celebrada en Grecia antes de la pandemia de coronavirus.

Jiménez suma tres goles en siete partidos disputados dentro de la mencionada competencia europea y los temas sobre su posible salida de los Wolves tomarán mayor fuerza en los próximos días, ya que el mercado de transferencias comenzó este lunes.

It was not the way we wanted to finish the @premierleague but I’m really proud of this pack because we did a great season/ No fue la manera en la que queríamos terminar la Premier League, pero estoy muy orgulloso de esta manada por el gran torneo que hicimos. ⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/Y56ZUOQs78