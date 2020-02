Raúl Jiménez y Wolves se medirán al Olimpyacos en Octavos de la Europa

Inglaterra/Récord. Raúl Jiménez y Wolverhampton ya conocen a su rival en los Octavos de Final de la Europa League, en donde buscarán mostrar su calidad y eliminar al Olympiacos.

Los juegos de esta etapa del segundo torneo más importante a nivel de clubes de la UEFA se llevarán a cabo el 12 (Ida) y 19 de marzo (Vuelta).

Wolves comenzará la eliminatoria visitando el Estadio Georgios Karaiskakis; para siete días después recibir al cuadro griego en el Molineux Stadium.

El Sevilla vs Roma es uno de los duelos más llamativos de esta etapa del torneo, en la que Inter de Milán se medirá al Getafe.

OCTAVOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

Estambul Basakseir vs Copenhagen

Olympiacos vs Wolves

Rangers vs Bayer Leverkusen

Wolfsburgo vs Shakhtar Donetsk

Inter Milán vs Getafe

Sevilla vs Roma

Ganador Eintracht Frankfeurt / Salzburgo vs Basilea

Lask vs Manchester United

Round of 16 #UELdraw ✔️



Drop a GIF to sum up your reaction 📱👇 pic.twitter.com/E108TKl2kh