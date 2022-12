RBD confirma reencuentro y gira de conciertos para 2023

diciembre 19, 2022



Luego de que los integrantes de RBD desaparecieran de redes sociales hace algunos días, los fans de la exitosa agrupación comenzaron a sospechar que esto era el preludio de algo importante y así fue. RBD confirmó que regresarán a los escenarios en 2023.

Los rumores de una gira comenzaron desde que los fans de la banda notaron que los integrantes ocultaron sus publicaciones en Instagram, lo que incrementó las expectativas sobre cuál sería la noticia que darían.

Fue esta mañana que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez cambiaron sus fotos de perfil con el logo oficial de la banda anunciando el tan esperado reencuentro, luego de haberse separado hace 13 años.

A través de Instagram, cada uno de los integrantes compartió en su perfil el mismo video con algunas escenas de Rebelde y de las últimas reuniones de los integrantes en las que hablan sobre una pausa y un posible regreso.

Al final del video, aparece una corbata con un enlace a un sitio web con un conteo regresivo que apunta al 19 de enero del 2023 como posible inicio de una gira de conciertos Soy Rebelde World Tour. “Prepara tu corbata”, dice la página.

Recordemos que los intérpretes de Sálvame y Solo quédate en silencio se reunieron en diciembre del 2020, durante el inicio de la pandemia de COVID, para el concierto virtual Ser o Parecer. En aquella ocasión, Poncho Herrera y Dulce María no participaron.

Alfonso Herrera no regresará a RBD

En este reencuentro y gira de conciertos Alfonso Herrera tampoco participará. El actor no ha hecho un anuncio oficial, pero es bastante evidente luego de que él fuera el único integrante de la banda que no ocultó su contenido en Instagram, ni cambió su foto de perfil por el logo de RBD.

Aunque los integrantes de RBD no han compartido más información sobre su regreso, se rumora que la gira de conciertos no solo será por México sino que podría incluir países como Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España.