Re implementan programa «Quédate en México» en El Paso

diciembre 6, 2021

Redacción/Xalapa. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos (EEUU) comenzó este lunes a reactivar el programa «Quédate en México», que obliga a los solicitantes de asilo en el país a esperar en México el desarrollo de sus casos.

El gobierno del presidente Joe Biden, ha implementado ya este programa en el puerto de entrada de El Paso, que separa a Texas con Ciudad Juárez.

Desde la semana pasada ya se había anunciado la reactivación de «Quédate en México», y a través de comunicados, la CBP anunció que habrá límite de 30 solicitudes de asilo recibidas por día.

Las solicitudes se deberán apegar al Protocolo de Protección a Migrantes (MPP) y se recibirán en el puerto de entrada de El Paso.

Sin embargo, la agencia no enclareció los detalles de logística en el acceso de El Paso con Ciudad Juarez, y a pesar de que, según las autidades estadounidenses, se «mejorarán componentes humanitarios» para recibir a los migrantes, no han proporcionado información de los implementos y no se han movilizado elementos de Derechos Humanos de ninguno de los dos países.

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca al respecto afirma que la re apertura del programa se volvió a implementar «sin entusiasmo» ya que saben que es «ineficiente e inhumano.