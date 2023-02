Reabren los domingo la Fortaleza de San Juan de Ulúa, la entrada es gratuita

febrero 8, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.- Luego de casi tres años, la fortaleza de San Juan Ulúa volverá a recibir los días domingos, informó Andrés Huesca, presidente de la Asociación de Guías de Turistas Chalchihuitl Apazco, Andrés Huesca.

Dijo que tal y como venía ocurriendo antes de la pandemia los días domingo vuelven a ser de entrada libre para el público en general.

De martes a sábado la entrada a la fortaleza tiene un costo de 90 pesos, por persona, mientras que adultos mayores, estudiantes con credencial vigente y niños no pagan por el ingreso.

Después de casi tres años, el pasado 5 de febrero fue el primer domingo que abrieron y que la entrada fue gratuita.

Por otra parte, los guías turísticos acusaron que continúan los abusos por parte de la administración de San Juan de Ulúa.

“imaginense que nos obligan a entrar con las personas que quieren hacer el recorrido, pero también quiere que saquemos a las personas, muchas personas muestran y nos dicen, yo tengo permiso de esta aquí el tiempo que requiera y me dicen me quiero sacar una foto y si no va conmigo no, hay acoso por parte de los custodios, nos preguntas con cuantas personas entramos y si hacemos una parada nos dicen hágase para allá, eso sí, los asesores del INAH que trabajan en San Juan de Ulúa pueden entrar con 20-30 hasta con 50 personas, incluido el director de la Fortaleza que anda haciendo recorridos y nos quita la chamba” Acusó

San Juan de Ulúa abre sus puertas de martes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana, a 16:00 horas.