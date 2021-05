Reabren panteones en región de Xalapa por Día de las Madres

mayo 10, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Los panteones de la región de Xalapa reabrieron sus puertas en el marco del Día de las Madres, como parte de los festejos de dicha festividad.

Esto ocurrió en los cementerios de Xalapa, Xico y Coatepec, donde serían aplicadas las medidas sanitarias para evitar contagios de SARS-COV-2 (COVID-19).

En el panteón Palo Verde, el acceso fue permitido desde las ocho de la mañana. Se observó a algunas familias que acudieron para llevar un arreglo floral a las madres que ya han fallecido.

La señora Martha Beatriz Baizabal Montano visitó la tumba de su mamá Antonieta Montano Guerrero, quien además cumpliría años este 10 de mayo.

La mujer realizó la limpieza de la tumba, pues el lugar se encontraba sucio y descuidado, debido a que los panteones estuvieron cerrados durante un año por la pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19).

«Hace un año no pudimos ver a nuestros difuntos. No podemos venir a cada momento venir a limpiar el sepulcro. No dejan entrar, pero hoy ya se pudo”, enfatizó.

La señora se pronunció a favor de que los cementerios fueran reabiertos al público por el Día de las Madres.

Además, señaló que al tratarse de un espacio abierto, es menor el riesgo a un posible contagio de coronavirus.