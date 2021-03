Reafirman banqueros de México su apoyo a AMLO

marzo 12, 2021

NO. Los banqueros no están contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niños de Rivera, fue contundente: “la confianza en la política económica depende de la consistencia, y el Presidente de la República ha sido muy consistente, entre lo que dijo en la campaña y como Presidente electo y lo que ha hecho desde que tomó posesión el 1º de diciembre del 2018; esto es: no ha aumentado el gasto, es más, ha contraído el gasto público; tiene un presupuesto austero; tiene una política de no incrementar la deuda pública y la ha seguido; y es respetuoso de la autonomía del Banco de México”.

Pero, añadió: la incertidumbre se ha generado en algunas decisiones que cambian las reglas de que se tenían para inversionistas. Por ejemplo, la planta cervecera de Mexicali, cuando se canceló produjo incertidumbre; la decisión de no permitir más inversión en la energía eléctrica renovable, las plantas eólicas y las plantas solares; ahora la nueva Ley de la Industria Eléctrica, esos temas son los que han generado desconfianza.

Pero la banca -añadió- tiene un compromiso enorme con México: las 49 instituciones bancarias tenemos 1 billón de pesos, más de 1 billón de pesos de capital invertido aquí; empleamos a 260 mil personas; tenemos una infraestructura física enorme con 13 mil sucursales, 47 mil corresponsales bancarios, 57 mil cajeros automáticos, 1.4 millones de terminales punto de venta; infinidad de instalaciones tecnológicas y físicas. Nuestro compromiso es seguir apoyando al país, desde el punto de vista económico. Ahí no vamos a cambiar, concluyó Luis Niño de Rivera.

Nuevo récord de Volkswagen de México con la manufactura de 13 millones de vehículos.

Ayer, el segmento poniente de producción en la Planta de Puebla fue testigo de este evento histórico, cuando alrededor de las 13:30 horas salió de la línea de manufactura un Nuevo Taos Highline color Azul Cornflower que tiene como destino el mercado mexicano y que quedará registrada como la unidad 13 millones en la historia de más de 57 años de la armadora alemana en México. “En el último año, como sociedad hemos enfrentado el desafío más importante de nuestra era; sin embargo, el talento, el compromiso y la pasión de nuestro equipo ha hecho posible que Volkswagen de México mantenga su camino de crecimiento, escribiendo nuevos capítulos de éxito y que se refrenda con la producción del auto 13 millones”, señaló Steffen Reiche, CEO y presidente de Volkswagen de México. “El festejo para Volkswagen es doble al ser Taos el modelo que marca este nuevo récord, pues es una muestra de la importancia del segmento de la SUV´s en los diferentes mercados a nivel mundial”, añadió.

Con este nuevo récord, Volkswagen de México suma una fecha conmemorativa más a su vasta historia de marcas de producción que comenzaron con el primer millón de vehículos, con un Volkswagen Sedan en el año de 1980; el vehículo 5 millones, con la salida de un New Beetle, en el año 2001; la unidad 10 millones, tocando el turno de este honor a un Beetle GSR, en el año 2013, y el más reciente, cuando se manufacturaron 12 millones de unidades con la salida de un Volkswagen Tiguan, el 13 de agosto de 2018.

TransportesAéreos Pegaso realizará actividades de exploración sísmica.

La empresa mexicana especializada en servicios de transporte aéreo para la industria energética, recibió su cuarto helicóptero súper mediano H175. Al igual que los tres H175 anteriores, la nueva aeronave no sólo apoyará a la industria de Oil and Gasdel país, sino que también realizará actividades de exploración sísmica en aguas mexicanas del Golfo de México.Con la llegada de su primer H175 en 2016, Pegaso se convirtió en la primera empresa en operar el H175 súpermediano en América. Desde entonces, la flota de H175 de la compañía ha volado más de 250,000 millas náuticas y ha acumulado más de 1,600 horas de vuelo al servicio de 35 compañías petroleras como: Pemex Exploración y Producción, Repsol Exploración México S.A de C.V. y Maersk SupplyService Subsea UK Limited, entre otras.

Anuncia Coca Cola de México sustancial apoyo a la mujer mexicana emprendedora.

En el marco del Día internacional de la Mujer, Coca-Cola anunció que superó su objetivo de una década al acompañar el empoderamiento económico de más de 5 millones de mujeres emprendedoras a través de su programa 5by20®, una iniciativa global que la compañía lanzó en 2010 como parte de su compromiso con el desarrollo económico de las mujeres. En los países de América Latina la iniciativa alcanzó más de 400 mil mujeres distribuidoras, minoristas, recicladoras, productoras, agricultoras, proveedoras y artesanas de la cadena de valor del Sistema Coca-Cola, con herramientas de capacitación que les permitieron desarrollar sus habilidades técnicas, blandas y comerciales, con el objetivo de superar las barreras que enfrentan a la hora de potencializar sus emprendimientos.



A nivel global, Coca-Cola trabajó en conjunto con gobiernos, universidades y organizaciones sociales, como TechnoServe, la Fundación Bill & Melinda Gates, la Corporación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, y junto a ellos desarrolló programas específicos de formación en gestión de negocios y redes de mentorías. Específicamente en México, desde 2012, Fundación Coca-Cola Mexico, como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, ha colaborado con diversas organizaciones y universidades, como Fundación Mitz, Fundación Doña Margarita, el Tecnológico Nacional de México y Pro Mujer; con el objetivo de promover iniciativas que impulsen el empoderamiento económico de las mujeres en la cadena de valor, reconociendo el rol que juegan en el desarrollo integral de sus comunidades. Hoy, han logrado beneficiar a 183 mil mujeres mexicanas, entre las que se encuentran mujeres dueñas de tienditas y pequeños negocios en el ámbito urbano y rural, y artesanas.



Aeromar reanuda la ruta Ciudad de México-Laredo.

Tras una suspensión temporal debido a la reducción de viajes internacionales entre México y Estados Unidos, Aeromar reiniciará paulatinamente su conexión Ciudad de México-Laredo a partir del 12 de marzo. La segunda ruta internacional de Aeromar, que conecta a la Ciudad de México con Laredo, Texas, reanudará operaciones en dos fases; la primera estará disponible a partir del 12 de marzo, con las frecuencias de lunes y viernes, y en su segunda fase, a partir del 12 de abril, se retomarán las conexiones de los miércoles. Y durante marzo, con el objetivo de incentivar vuelos durante todo el año de Laredo hacia Acapulco, Puerto Escondido, Veracruz e Ixtapa Zihuatanejo, Aeromar ofrecerá vuelos sencillos con tarifas desde $199 USD con impuestos incluidos.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx